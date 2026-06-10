“Estamos ante un acontecimiento histórico”: la petición de Carolina Darias a los vecinos por la visita del papa a Las Palmas de Gran Canaria
La alcaldesa Carolina Darias emite un bando en el que pide colaboración ciudadana ante el dispositivo especial de seguridad y movilidad que se desplegará el 11 de junio
Las Palmas de Gran Canaria se prepara para una jornada inédita en sus casi 548 años de historia. La visita del papa León XIV, prevista para este 11 de junio, ha llevado a la alcaldesa, Carolina Darias, a dictar un bando municipal en el que pide colaboración ciudadana ante un día que alterará, aunque sea de forma temporal, el ritmo ordinario de la capital.
El documento, difundido este miércoles, apela al civismo, al respeto y a la convivencia democrática durante la estancia del pontífice en la ciudad, una visita que el Ayuntamiento considera histórica al ser la primera de un papa a la capital grancanaria. En su texto a la ciudadanía, la alcaldesa recuerda que la ciudad tendrá que adaptarse durante unas horas a un dispositivo especial de seguridad, movilidad y organización.
Atender a las indicaciones de los servicios públicos
Darias solicita a vecinos, comerciantes y colectivos que atiendan las indicaciones de los servicios públicos y de los cuerpos de seguridad. En el operativo participarán, entre otros, la Policía Local, los Agentes de Movilidad, Protección Civil, el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento, los servicios de emergencias y distintos recursos municipales, insulares, autonómicos y estatales.
Vecinos y Vecinas, como alcaldesa de la ciudad, les pido su participación de manera responsable, colaborando con los servicios públicos y atendiendo en todo momento las indicaciones
La alcaldesa asume que la visita puede provocar afecciones puntuales en la vida diaria de la ciudad. Por eso pide comprensión ante posibles cambios en el tráfico, los accesos, el transporte público, los horarios o la actividad en determinados espacios. También vincula la jornada a una idea de respeto amplio, no solo hacia quienes participen en los actos religiosos, sino también hacia la pluralidad de creencias, sensibilidades y convicciones presentes en la sociedad.
Coordinación con las administraciones y la Diócesis
El Ayuntamiento sostiene que, desde el anuncio de la visita, trabaja de forma coordinada con otras administraciones, la Diócesis de Canarias y las entidades implicadas en la organización. El dispositivo abarca seguridad, movilidad, transporte público, adecuación de espacios, limpieza, emergencias, accesos y atención ciudadana.
La actividad municipal también se verá condicionada por la agenda del Pontífice. El Consistorio prevé fomentar el trabajo a distancia entre el personal público, mantener los servicios esenciales y suspender durante la jornada aquellas actividades municipales que no sean imprescindibles. Con ello busca reducir desplazamientos y aliviar la presión sobre las zonas afectadas por los actos.
La ciudad ha iniciado además trabajos de adecuación y engalanamiento en los puntos incluidos en la agenda oficial de León XIV. Durante su estancia, el Papa recibirá la Llave de Oro de Las Palmas de Gran Canaria, la máxima distinción honorífica del Ayuntamiento, como reconocimiento al carácter excepcional de la visita.
Texto íntegro del bando de Carolina Darias por la visita del papa León XIV a Las Palmas de Gran Canaria
“Vecinos y Vecinas, Las Palmas de Gran Canaria, con motivo de la próxima visita de Su Santidad el Papa León XIV a nuestra ciudad, se prepara para acoger un acontecimiento de especial relevancia humana, espiritual, institucional y ciudadana.
Esta visita constituye una ocasión muy especial para nuestra gente, pues es la primera vez que un Papa visita nuestra ciudad y una oportunidad para mostrar, una vez más, lo que somos, una ciudad hospitalaria, de respeto, convivencia, solidaridad, civismo y capacidad de organización colectiva. Las Palmas de Gran Canaria ha sabido siempre recibir con generosidad a quienes nos visitan, y esta circunstancia nos convoca a estar a la altura de un momento que será compartido por miles de personas, residentes y visitantes.
Nuestra ciudad ha sido, es y seguirá siendo lugar elegido para la celebración de grandes acontecimientos de todo tipo, por su posición atlántica, su capacidad organizativa, la profesionalidad de sus servicios públicos y privados, y el carácter acogedor, cívico y solidario de su ciudadanía. Esta visita nos ofrece una nueva oportunidad para reafirmar esa condición y proyectar al mundo lo mejor de Las Palmas de Gran Canaria.
Desde el mismo momento en que se anunció esta visita, el Gobierno municipal ha venido trabajando estrechamente con otras administraciones públicas, con la Diócesis de Canarias, así como con entidades privadas y organizaciones colaboradoras, para garantizar la seguridad de las personas, facilitar la movilidad en la ciudad y favorecer la asistencia ordenada a los actos más relevantes previstos con ocasión de esta visita.
Las medidas que hemos adoptado en materia de seguridad, tráfico, transporte público, accesos, horarios, adecuación de espacios públicos, higiene urbana, emergencias y organización en general, tienen como finalidad asegurar el adecuado desarrollo de los actos programados, preservar la seguridad de todas las personas, para que sea un gran acontecimiento.
Asimismo, en lo que se refiere a la propia actividad municipal, el Ayuntamiento colaborará activamente promoviendo el trabajo a distancia de los empleados y empleadas públicas, garantizando los servicios esenciales, así como suspendiendo aquellas actividades municipales que no tengan carácter esencial durante la jornada de Su Santidad en la ciudad. Con ello se pretende reducir desplazamientos, garantizar el adecuado desempeño de los servicios públicos y contribuir a una mejor organización de la ciudad.
Vecinos y Vecinas, como alcaldesa de la ciudad, les pido su participación de manera responsable, colaborando con los servicios públicos y atendiendo en todo momento las indicaciones que establezcan las administraciones competentes, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Policía Local y Agentes de Movilidad, Servicio de Seguridad y Emergencias, Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento, Protección Civil y demás dispositivos municipales, insulares, autonómicos y estatales.
Estamos ante un acontecimiento histórico, que originará cambios en el normal funcionamiento de la ciudad, por eso, apelo a la comprensión de vecinos, comerciantes, profesionales, entidades sociales y colectivos ciudadanos ante las posibles afecciones temporales que puedan producirse en la vida cotidiana de la ciudad. La colaboración de todos será decisiva para que Las Palmas de Gran Canaria ofrezca una imagen acogedora y ejemplar.
Con este Bando, quiero invitar a la ciudadanía a vivir esta jornada desde el respeto a la pluralidad de creencias, sensibilidades y convicciones que caracterizan a nuestra sociedad. La visita del Papa debe ser también una oportunidad para reafirmar nuestro compromiso con la convivencia democrática, el diálogo, la tolerancia y el bien común.
Las Palmas de Gran Canaria es una ciudad abierta, atlántica, solidaria y diversa. En momentos como este, nos corresponde a todos demostrar que somos capaces de actuar unidos, con responsabilidad y orgullo de ciudad.
Vecinas y vecinos de Las Palmas de Gran Canaria, participemos, colaboremos y contribuyamos con nuestro comportamiento ejemplar a que esta visita sea recordada como una ocasión especial para nuestra ciudad y para todas las personas que la compartan.
Y, sobre todo, sigamos tendiendo puentes de entendimiento entre nosotros que nos permitan abrazar la esperanza en la búsqueda de un mundo mejor”.
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