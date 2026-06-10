La Bonoloto toca en Las Palmas de Gran Canaria

La suerte volvió a sonreír a Canarias en la Bonoloto. Un boleto sellado en Las Palmas de Gran Canaria se encuentra entre los tres únicos acertantes de segunda categoría del sorteo celebrado este martes, 9 de junio de 2026, y permitirá a su propietario cobrar 65.609,29 euros, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado.

La noticia llega acompañada de otro dato que aumenta el interés de cara a los próximos días: nadie consiguió acertar los seis números de la combinación ganadora, por lo que el bote continúa creciendo para el siguiente sorteo.

La combinación premiada estuvo formada por los números 16, 29, 33, 35, 41 y 49, con el 14 como complementario y el 5 como reintegro.

Uno de los aspectos más destacados de la jornada fue la validación de uno de los boletos premiados en Lomo Los Frailes, en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria.

El punto de venta afortunado está situado en la calle Domingo Ramos, donde se selló una de las tres apuestas que lograron acertar cinco números y el complementario.

Los otros dos boletos agraciados fueron registrados en San Cibrao (Lugo) y Móstoles (Madrid), pero el premio repartido en Canarias convierte al Archipiélago en uno de los protagonistas del sorteo.

Nadie logra los seis aciertos y el bote aumenta

El gran premio de la noche quedó sin dueño. La primera categoría, reservada para quienes aciertan los seis números de la combinación ganadora, no registró ningún acertante.

Como consecuencia, el importe destinado a esta categoría se acumulará para el próximo sorteo, incrementando el bote y elevando las expectativas entre los jugadores.

La ausencia de ganadores del máximo premio suele traducirse en una mayor participación en las siguientes jornadas, atraída por una bolsa de premios cada vez más elevada.

Miles de premios repartidos en toda España

Además de los tres acertantes de segunda categoría, la Bonoloto distribuyó miles de premios entre jugadores de todo el país.

En tercera categoría, correspondiente a cinco aciertos, se contabilizaron 93 boletos premiados, con 1.058,21 euros para cada uno.

La cuarta categoría dejó 5.061 acertantes, que recibirán 29,17 euros, mientras que la quinta categoría repartió 4 euros entre 99.409 boletos.

Por su parte, el reintegro benefició a 610.489 participantes, que recuperarán el importe correspondiente a esta categoría.

¿Cómo se juega a la Bonoloto?

El Sorteo de la Bonoloto se celebra todos los días de la semana. El boleto está formado por 8 columnas, cada una de las cuales con número que van desde el 1 al 49. En cada sorteo se extraen 6 bolas del bombo principal y una bola más de un segundo bombo que corresponde al reintegro.

La Bonoloto permite jugar mediante apuesta simple o múltiple. En el primer caso, cada apostante deberá rellenar tantas columnas como apuestas quiera realizar. En cada una de ellas rellenará 6 números. En el caso de la apuesta múltiple, solo se marcan número de una columna y en función del número de apuestas que se quiera jugar, se seleccionará una cantidad de números diferente entre una de las siguientes posibles:

Si marcas la casilla de 44 apuestas, deberás seleccionar 5 números en el primer bloque. El conjunto formado por esos cinco números elegidos juega con cada uno de los restantes números del bloque, formándose así 44 conjuntos de seis pronósticos, es decir, 44 apuestas

Si marcas la casilla de 7 apuestas, deberás seleccionar 7 números en el primer bloque

Si marcas la casilla de 28 apuestas, deberás seleccionar 8 números en el primer bloque

Si marcas la casilla de 84 apuestas, deberás seleccionar 9 números en el primer bloque

Si marcas la casilla de 210 apuestas, deberás seleccionar 10 números en el primer bloque

Si marcas la casilla de 462 apuestas, deberás seleccionar 11 números en el primer bloque

¿Cuánto cuesta jugar?

El importe de cada apuesta es de 0,50 euros. El importe mínimo del boleto completo es 1 euro, por tanto: Si tu boleto participa en un único sorteo, debe incluir al menos 2 apuestas (50 céntimos x 2 apuestas x 1 sorteo = 1 euro). Si tu boleto participa en dos o más sorteos (sorteo semanal), puede incluir desde 1 única apuesta (50 céntimos x 1 apuesta x 2 sorteos = 1 euro).

Premios de la Bonoloto

En BonoLoto se destina el 55% de la recaudación a premios, distribuyéndose entre las siguientes categorías de premios:

1ª Categoría: si se aciertan los 6 números de la combinación ganadora.

2ª Categoría: si se aciertan 5 números de la combinación ganadora más la extracción correspondiente al número complementario*

3ª Categoría: si se aciertan 5 números de la combinación ganadora

4ª Categoría: si se aciertan 4 números de la combinación ganadora

5ª Categoría: si se aciertan 3 números de la combinación ganadora

Reintegro: si el número destinado a este premio coincide con el de tu boleto y vendrá referido al importe total de apuestas en las que has participado.

Sorteo Semanal: el reintegro para la modalidad de abono o sorteo semanal se sorteará cada día, asignándose el premio correspondiente al valor de la apuesta diaria.

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Sorteo Diario: el reintegro para la modalidad de participación diaria vendrá determinado por el dígito ganador del sorteo del día de participación.