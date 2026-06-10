Las calles de zona azul y verde que se quedan sin servicio por la visita del papa a Las Palmas de Gran Canaria
Sagulpa suspende el servicio de aparcamiento regulado en varias calles de la capital entre el miércoles 10 y el viernes 12 de junio
La visita del papa León XIV a Las Palmas de Gran Canaria afectará también al aparcamiento regulado. LPA Park ha informado de que varias calles de zona azul y zona verde no estarán operativas entre este miércoles 10 de junio y el viernes 12, según la vía y la franja horaria.
La suspensión del servicio afecta a calles situadas principalmente en el entorno de Vegueta-Triana y de Siete Palmas, dos de los puntos que concentrarán buena parte de las restricciones de movilidad en la capital durante la visita. En la práctica, los usuarios no deberán contar con estas plazas de estacionamiento regulado durante los horarios indicados y conviene revisar la señalización en la calle antes de aparcar.
Cuáles son las calles sin zona azul y verde por la visita del papa
Entre las vías afectadas figuran San Nicolás, Francisco Gourié, Juan de Quesada, Doctor Chil, Castillo, Fuente, Alcalde Francisco Hernández González y la avenida Pintor Felo Monzón. Esta última se encuentra en el entorno de Siete Palmas, donde está prevista una importante afluencia de público por los actos vinculados al Estadio de Gran Canaria.
La información ha sido difundida por LPA Park a través de su apartado de comunicados, dentro de la aplicación. La recomendación para residentes, trabajadores y visitantes es consultar el aviso antes de desplazarse y prever alternativas, especialmente si el trayecto tiene como destino Vegueta, Triana o Siete Palmas.
En Vegueta y Triana, la movilidad se verá condicionada por los actos previstos en el entorno de la Catedral de Santa Ana y las calles próximas. Se esperan cortes, desvíos y restricciones de estacionamiento en varias vías del casco histórico, por lo que acceder en coche a la zona puede resultar complicado durante buena parte del jueves 11 de junio. Quienes tengan que acudir al centro deberán hacerlo con más margen de tiempo y valorar recorridos alternativos.
Siete Palmas será otro de los puntos más sensibles de la jornada por la concentración de personas en torno al Estadio de Gran Canaria y el Gran Canaria Arena. En esta zona se prevén cierres y limitaciones al tráfico en calles próximas al recinto, además de cambios en la circulación para ordenar la llegada y salida del público. La avenida Pintor Felo Monzón será una de las vías clave del dispositivo.
El transporte público ganará protagonismo durante la jornada. Guaguas Municipales tiene previsto reforzar conexiones hacia Siete Palmas y habilitar servicios especiales tras los actos, mientras que la terminal del Teatro sufrirá cambios temporales que obligarán a utilizar paradas alternativas. Para moverse por la ciudad, la opción más práctica será evitar el coche en las zonas afectadas y consultar antes de salir los avisos de movilidad y de aparcamiento regulado.
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