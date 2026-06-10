Condenan a Héctor de Armas por apropiarse de 83.000 euros durante el concurso de Seguridad Integral Canaria

La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas ha condenado a Héctor de Armas Torrent, administrador único de Seguridad Integral Canaria (SIC), a un año y seis meses de prisión como autor de un delito continuado de apropiación indebida cometido durante el proceso concursal de la sociedad, según una sentencia reciente a la que ha tenido acceso este medio.

La resolución judicial considera probado que el empresario recibió distintas cantidades en efectivo procedentes de fondos vinculados a entidades bancarias y dispuso de ese dinero sin devolverlo, pese a los requerimientos realizados. El tribunal le impone, además de la pena de prisión, una multa de diez meses con una cuota diaria de seis euros y la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

La Fiscalía pedía tres años y medio de prisión

La causa llegó a juicio con una petición de la Fiscalía de tres años y seis meses de cárcel para Héctor de Armas por un presunto delito de apropiación indebida. El Ministerio Público sostenía que el acusado se había quedado con 83.000 euros procedentes de fondos confiados a Seguridad Integral Canaria por distintas entidades bancarias.

Según el escrito de acusación, los hechos se habrían producido entre el 29 de enero y el 26 de junio de 2018. Durante ese periodo, el acusado firmó siete órdenes de retirada de dinero que le permitieron disponer de cantidades procedentes de fondos vinculados, entre otras, a CaixaBank, Bankia y BBVA.

La Fiscalía mantenía que esas retiradas se realizaron sin consentimiento de las entidades afectadas y que el acusado fue requerido hasta en tres ocasiones para devolver el dinero, tanto por correo electrónico como de forma verbal. Pese a ello, según la acusación pública, no atendió esos requerimientos y dispuso de las cuantías para sus propios intereses.

El tribunal considera probado el desvío del dinero

La Audiencia Provincial concluye que el condenado recibió un total de 83.000 euros en varias entregas realizadas por empleados de la empresa, que actuaban siguiendo el procedimiento establecido en ese momento.

La resolución sostiene que De Armas dispuso libremente de ese dinero y no procedió a su devolución, a pesar de haber sido requerido en varias ocasiones a través de los canales internos habilitados para la retirada de fondos. Por ello, el fallo descarta que los hechos deban calificarse como administración desleal y entiende que concurren los elementos propios de la apropiación indebida, al haberse producido una disposición del dinero recibido con obligación de restitución.

Indemnización a las entidades perjudicadas

La sentencia fija también una responsabilidad civil por el importe total apropiado. Héctor de Armas deberá indemnizar, de forma conjunta y subsidiariamente con Seguridad Integral Canaria, a varias entidades bancarias por un total de 83.000 euros, más los intereses legales correspondientes. Las cantidades se distribuyen entre CaixaBank, BBVA, CajaSiete, Banco Santander, Bankinter y Banco de Crédito Social Corporativo.

El tribunal absuelve, en cambio, a las compañías aseguradoras Mapfre España Compañía de Seguros y Reaseguros, Caser Seguros Reunidos y Mapfre Reaseguros de las pretensiones formuladas contra ellas.

La resolución no es firme y puede ser recurrida en apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.