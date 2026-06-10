Condenan a Héctor de Armas por apropiarse de 83.000 euros durante el concurso de Seguridad Integral Canaria
La Audiencia Provincial de Las Palmas le impone un año y seis meses de prisión, aunque la Fiscalía había solicitado tres años y medio de cárcel
La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas ha condenado a Héctor de Armas Torrent, administrador único de Seguridad Integral Canaria (SIC), a un año y seis meses de prisión como autor de un delito continuado de apropiación indebida cometido durante el proceso concursal de la sociedad, según una sentencia reciente a la que ha tenido acceso este medio.
La resolución judicial considera probado que el empresario recibió distintas cantidades en efectivo procedentes de fondos vinculados a entidades bancarias y dispuso de ese dinero sin devolverlo, pese a los requerimientos realizados. El tribunal le impone, además de la pena de prisión, una multa de diez meses con una cuota diaria de seis euros y la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.
La Fiscalía pedía tres años y medio de prisión
La causa llegó a juicio con una petición de la Fiscalía de tres años y seis meses de cárcel para Héctor de Armas por un presunto delito de apropiación indebida. El Ministerio Público sostenía que el acusado se había quedado con 83.000 euros procedentes de fondos confiados a Seguridad Integral Canaria por distintas entidades bancarias.
Según el escrito de acusación, los hechos se habrían producido entre el 29 de enero y el 26 de junio de 2018. Durante ese periodo, el acusado firmó siete órdenes de retirada de dinero que le permitieron disponer de cantidades procedentes de fondos vinculados, entre otras, a CaixaBank, Bankia y BBVA.
La Fiscalía mantenía que esas retiradas se realizaron sin consentimiento de las entidades afectadas y que el acusado fue requerido hasta en tres ocasiones para devolver el dinero, tanto por correo electrónico como de forma verbal. Pese a ello, según la acusación pública, no atendió esos requerimientos y dispuso de las cuantías para sus propios intereses.
El tribunal considera probado el desvío del dinero
La Audiencia Provincial concluye que el condenado recibió un total de 83.000 euros en varias entregas realizadas por empleados de la empresa, que actuaban siguiendo el procedimiento establecido en ese momento.
La resolución sostiene que De Armas dispuso libremente de ese dinero y no procedió a su devolución, a pesar de haber sido requerido en varias ocasiones a través de los canales internos habilitados para la retirada de fondos. Por ello, el fallo descarta que los hechos deban calificarse como administración desleal y entiende que concurren los elementos propios de la apropiación indebida, al haberse producido una disposición del dinero recibido con obligación de restitución.
Indemnización a las entidades perjudicadas
La sentencia fija también una responsabilidad civil por el importe total apropiado. Héctor de Armas deberá indemnizar, de forma conjunta y subsidiariamente con Seguridad Integral Canaria, a varias entidades bancarias por un total de 83.000 euros, más los intereses legales correspondientes. Las cantidades se distribuyen entre CaixaBank, BBVA, CajaSiete, Banco Santander, Bankinter y Banco de Crédito Social Corporativo.
El tribunal absuelve, en cambio, a las compañías aseguradoras Mapfre España Compañía de Seguros y Reaseguros, Caser Seguros Reunidos y Mapfre Reaseguros de las pretensiones formuladas contra ellas.
La resolución no es firme y puede ser recurrida en apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.
- Todos los barrios de Las Palmas de Gran Canaria por donde pasará el punto limpio móvil en febrero
- Una canaria tras superar las oposiciones al Registro de la Propiedad: 'Cuando vi que tenía la plaza, sentí que respiraba otra vez
- Desalojo en el campus de Tafira de la ULPGC tras el envío de un correo con amenazas terroristas
- El 70048 llega a Las Palmas de Gran Canaria: cuatro trabajadoras de una firma de moda pellizcan el segundo premio de la Lotería de Navidad en Mesa y López
- “Nunca pensé tener un local tan rápido”: la joven repostera que endulza Las Palmas de Gran Canaria abre su segundo establecimiento
- Captado en video: un hombre paseando a su perro en la arena de Las Canteras
- Las escuelas públicas de Las Palmas de Gran Canaria deniegan la matrícula a tres niños por ser sordos
- La humedad nos come': Las lluvias agravan la situación de unas viviendas en La Isleta a la espera de su reforma