"La han dejado morir": el colegio de Zárate reclama acoger a los alumnos de la escuela infantil Las Folías

El barrio de Zárate sigue pendiente sobre qué pasará con la educación de sus hijos. El CEIP Alisios ha solicitado incluir en sus aulas la etapa de 0-3 años ante el previsible cierre anunciado de la escuela infantil Las Folias. La concejala de Educación del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Nina Santana, apuntó este miércoles en Comisión de Pleno que, por el momento, la respuesta de sus homólogos en el Gobierno de Canarias ha sido negativa.

Los vecinos y vecinas de Zárate llevan meses movilizándose para impedir la clausura del centro y el traslado de sus hijos a otros que les quedan más alejados, obligándoles a tomar un transporte. De hecho, han recogido ya más de 3.000 firmas. Santana apuntó que desde que tras conocer la situación se puso en contacto con la dirección del CEIP Alisios, situado en el mismo barrio, al tiempo que apuntó en la Comisión que carece de competencias para evitar el cierre.

"Tienen espacio para hacerlo"

"El barrio de Zárate asiste a esa escuela, creo que la han dejado morir, cuando falta un profesor no lo sustituyen, cuando falta la cocinera igual y los niños no pueden comer, no ha habido una difusión de lo que es una escuela infantil para que los trabajadores de la zona lleven a sus hijos allí", apuntó Santana, "con voluntad pueden incluir las aulas de 0 a 3 años en el colegio Alisios, porque tienen espacio para hacerlo y este es un barrio con necesidades".

La concejala no adscrita Clotilde Sánchez propuso que el Ayuntamiento asumiera la gestión del centro como parte de su red de escuelas infantiles. Santana indicó que, por el momento, lo que han hecho es promocionar las escuelas que tienen en el Cono Sur, una en Pedro Hidalgo y otra en El Lasso. No obstante, aclaró que al estar más alejadas de Zárate, las familias tendrían que utilizar transporte para llevar a sus hijos.

Las mátriculas han ido a la baja

El Gobierno de Canarias ha alegado para el cierre del centro que las matrículas han ido a la baja y son insuficientes. Una decisión que las familias de este barrio vulnerable del Cono Sur rechaza de manera tajante. "Nos están quitando la única herramienta que tienen las familias humildes de Zárate para que sus hijos e hijas tengan una educación digna desde la cuna y para que las madres y padres puedan salir a trabajar", apunta la presidenta de la asociación vecinal, Vanesa Tejera.

Las familias afectadas han sostenido que este es un servicio "esencial" para poder favorecer la conciliación entre la vida familiar y laboral. Y es que su cierre dificultaría a los padres y madres que no tienen recursos para llevar a sus hijos e hijas a centros privados, además de suponer un problema tener que llevarlos a escuelas que están situadas fuera del barrio. La alternativa planteada por el Ayuntamiento capitalino, el CEIP Alisios, sería factible dado que se encuentra en el mismo barrio.