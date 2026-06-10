Nicolás Estévanez: la calle que la MetroGuagua dejó sin salida empieza a recuperar su conexión con la GC-1

La calle Nicolás Estévanez lleva casi cuatro años acabando contra una valla de obras. La salida hacia la Avenida Marítima y la GC-1 quedó cortada en agosto de 2022 por los trabajos de construcción de la MetroGuagua en Santa Catalina, pero aquel cierre provisional se enquistó con la paralización del paso subterráneo bajo el parque, aún pendiente de una solución definitiva.

Tras años de reclamaciones vecinales, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha movido ahora ficha para recuperar esa conexión. Los pliegos publicados este miércoles, 10 de junio, en la Plataforma de Contratación del Sector Público sacan a licitación una obra de 201.357,08 euros para restituir el enlace entre Nicolás Estévanez, Simón Bolívar y el acceso a la GC-1. El plazo de ejecución previsto es de cuatro meses.

La actuación permitirá recuperar una salida directa desde el entorno de Santa Catalina hacia la vía litoral. La propia memoria reconoce que el corte actual reduce la capacidad de evacuación del tráfico hacia la GC-1 y perjudica la movilidad en una zona ya cargada por la cercanía de Presidente Alvear, el Parque Blanco, el intercambiador de guaguas de la plaza de Canarias y la Avenida Marítima.

Provisional, pero no un parche

El proyecto se presenta como provisional en su descripción, y lo es porque no ordena de forma definitiva el ámbito ni sustituye a la obra pendiente de la MetroGuagua, pero tampoco es una reapertura mínima para levantar la valla y volver a cerrarla en cuanto regresen las máquinas. El Ayuntamiento plantea ejecutar un nuevo vial transitorio, cruzar la mediana existente, construir rampas de entrada y salida, reasfaltar los tramos necesarios, instalar tres báculos de alumbrado LED y colocar nueva señalización horizontal y vertical.

Mapa con la Ubicación de la zona de obras de la Metroguagua en Santa Catalina

El trazado partirá de Nicolás Estévanez, continuará por Simón Bolívar y cruzará la mediana aproximadamente a la altura del número 3 para enlazar con el ramal de incorporación a la GC-1. En ese punto se demolerá parte del firme, se ejecutará un cajeo y se construirán las rampas. El nuevo tramo llevará una solera de hormigón de 20 centímetros, zahorra compactada y una capa de rodadura asfáltica de seis centímetros.

Una salida pendiente desde 2022

El cierre tiene su origen en los trabajos del paso subterráneo de la MetroGuagua bajo Santa Catalina. La obra quedó paralizada tras detectarse una mayor inestabilidad del terreno, lo que obligó a revisar el sistema previsto para construir el falso túnel. El modificado planteado elevaba el coste de 16,5 a 24,8 millones, un incremento cercano al 50%, y Guaguas Municipales resolvió el contrato en agosto de 2024.

Desde entonces, la reapertura de Nicolás Estévanez ha sido reclamada por vecinos y grupos de la oposición. En enero, el concejal de Planificación, Desarrollo Urbano y Vivienda, Mauricio Roque, explicó que el Ayuntamiento no quería limitarse a abrir el paso para volver a cerrarlo cuando se retomaran los trabajos de la MetroGuagua.