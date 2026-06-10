El Papa León XIV recibirá la Llave de Oro de Las Palmas de Gran Canaria en su visita oficial

La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, ha presentado este miércoles la Llave de Oro de la Ciudad, una distinción que el Ayuntamiento entregará a Su Santidad el papa León XIV con motivo de su visita oficial a la capital grancanaria, prevista para este 11 de junio.

El acto de presentación contó con la presencia del cronista oficial de la ciudad, Juan José Laforet, y sirvió para detallar el alcance de este reconocimiento, considerado uno de los máximos contemplados en el Reglamento municipal de Títulos, Condecoraciones y Distinciones Honoríficas.

Una distinción reservada a visitas oficiales

Según explicó Carolina Darias, la Llave de Oro está reservada a jefes de Estado extranjeros que visitan oficialmente Las Palmas de Gran Canaria y, de manera excepcional, a personalidades de relevancia internacional cuyos méritos cuentan con reconocimiento universal. La alcaldesa subrayó que la entrega se produce “con motivo de la primera visita institucional de un papa en 548 años de historia de la ciudad”.

Darias señaló que se trata de “un reconocimiento con gran simbolismo histórico y valor institucional” y lo vinculó a la imagen de Las Palmas de Gran Canaria como una ciudad “abierta, de acogida y hospitalaria”. Con este gesto, el Ayuntamiento expresa, además, su respeto y hospitalidad hacia el Pontífice y reconoce una figura asociada a valores como el diálogo, la paz, la solidaridad y el encuentro entre culturas y pueblos.

La Llave de Oro de la Ciudad / LP/DLP

Origen histórico y recuperación de una tradición

Por su parte, Juan José Laforet recordó el significado histórico de este símbolo, cuyo origen se remonta a las antiguas ciudades amuralladas medievales, donde la entrega de llaves representaba la confianza y el honor dispensados a visitantes ilustres. En el caso de Las Palmas de Gran Canaria, el cronista vinculó esta tradición al pasado fortificado de la ciudad y a accesos históricos como la antigua Puerta de Triana, que hoy se interpreta como una referencia a la apertura de la capital al mundo.

La concesión de la Llave de Oro supone también la recuperación de una tradición que no se producía desde 1996, cuando la ciudad otorgó esta distinción con motivo de la visita a Gran Canaria de destacados científicos y premios Nobel.

Una pieza creada para la ocasión

La pieza presentada ha sido creada expresamente para esta entrega. Fue fundida artesanalmente en metal zamak por un orfebre artesano y posteriormente chapada en Oro de Ley. Se presenta sobre una placa de latón y, según se explicó durante el acto, se concibió como una obra única que combina tradición, artesanía e innovación.

El proyecto comenzó con una fase de investigación y desarrollo conceptual para definir un diseño acorde con la relevancia institucional e histórica del acontecimiento. Tras la selección del modelo definitivo, el equipo de diseño de la fábrica responsable elaboró el modelado tridimensional y supervisó el proceso de producción hasta obtener el resultado final.

La Llave de Oro que se entregará a Su Santidad el papa León XIV, cuya concesión fue aprobada por el Pleno municipal, quedará incorporada a la historia institucional de Las Palmas de Gran Canaria como símbolo de acogida, reconocimiento y apertura al mundo.