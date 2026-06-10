El Puerto de Las Palmas inicia el suministro de GNL a buques con una operación pionera en Canarias

El Puerto de Las Palmasrealizó este lunes por la noche el primer suministro de gas natural licuado (GNL) a un buque en Canarias, el fast ferri Mercedes Pinto, de Baleària Canarias, incorporado recientemente a la ruta entre Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura.

El abastecimiento supone un doble precedente: es el primer suministro de GNL que se realiza en La Luz y, además, el primero que Baleària lleva a cabo en Canarias mediante el uso de cisternas para un buque.

Con esta maniobra la Autoridad Portuaria da un paso significativo en su objetivo de fortalecer su liderazgo en el sector del bunkering ofreciendo un modelo multienergético que vaya incorporando poco a poco combustibles de bajas emisiones, como el gas natural licuado, el biogás, el metanol verde, el hidrógeno y el amoniaco verde, entre otros. De esta forma, además de potenciar y mantener su papel histórico como la gasolinera del Atlántico medio, cumplirá los objetivos de descarbonización y se adaptará a la transformación que está experimentando el transporte marítimo.

Cómo fue la operativa: MTTS y camiones cisterna

La maniobra de suministro de gas al Mercedes Pinto se llevó a cabo en e Muelle Juan Sebastián Elcano mediante el sistema Multi Truck To Ship (MTTS), que permite suministrar combustible de forma simultánea desde varios camiones cisterna a los tanques del barco. En esta primera operación se emplearon dos cisternas que suministraron 600 litros por minuto cada una, lo que permitió un caudal total de 1.200 litros por minuto al operar ambas unidades de manera simultánea.

Primer suministro de gas natural con cisternas en el Puerto de Las Palmas / La Provincia

Beatriz Calzada y el contexto normativo

La presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada, asevera que la operación realizada durante la noche del lunes marca el inicio del suministro de combustibles «menos contaminantes». Con el endurecimiento de las normativas ambientales del transporte marítimo, el puerto comenzó a prepararse para suministrar combustibles alternativos, especialmente gas natural licuado, considerado como de transición. En ese camino, La Luz promovió la instalación de una planta de almacenamiento y regasificación destinada, en parte, a introducir el gas natural en el sistema energético de Gran Canaria, un proyecto que suscitó una gran controversia y unió en su contra a instituciones como el Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, y grupos ecologistas y vecinales. A pesar de contar con informes negativos de Salud Pública, la idea promovida por Totisa Holdings no se descartó hasta años después, en octubre pasado.

Almacenamiento de GNL y estándares de seguridad

Tras este nuevo hito del bunkering en el Puerto de Las Palmas, asegura Calzada, la Autoridad Portuaria trabaja para disponer de capacidad de almacenamiento de GNL y atender la demanda del mercado, dentro de los objetivos de descarbonización y de mantenimiento de estándares de seguridad.

El fast ferry Mercedes Pinto: inversión y motores duales

Por su parte, el director general de Baleària, Georges Bassoul, apunta que el suministro realizado pretende impulsar el desarrollo y la regularidad de este tipo de combustibles en el archipiélago, con la mirada puesta en una movilidad marítima más eficiente desde el punto de vista ambiental

El Mercedes Pinto ha supuesto una inversión de 128 millones de euros y está equipado con motores duales, preparados para operar con GNL y biogás. La compañía enmarca el uso del gas natural como combustible de transición en el transporte marítimo, al considerar que contribuye a reducir emisiones y a eliminar las asociadas al azufre y a partículas.

Biogás y estrategia de descarbonización

Baleària también ha señalado que ha iniciado el uso de biogás en determinadas rutas como parte de su estrategia de descarbonización, en un contexto en el que las navieras incorporan alternativas al combustible convencional para avanzar hacia operaciones con menor impacto ambiental en el transporte marítimo.