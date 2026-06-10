Reposición de Las Rehoyas: el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria requiere las escrituras del primer edificio

La reposición de Las Rehoyas sigue atascada. El concejal de Urbanismo, Mauricio Roque, apuntó este martes en Comisión de Pleno que están requiriendo las escrituras de los 148 adjudicatarios del primer edificio del plan. Situado en el parque de Las Rehoyas, el inmueble lleva finalizado desde noviembre de 2024 y, pese a haber pasado año y medio, las viviendas todavía no han sido entregadas.

Roque apuntó que están produciéndose complicaciones a la hora de tramitar el traspaso de las actuales propiedades a las nuevas. El plan de reposición consiste en intercambiar las actuales viviendas del patronato -construidas en los años 60 y en pésimas condiciones- por unas nuevas. Además, los adjudicatarios ya están haciendo visitas a sus nuevas casas.

Cambios en la titularidad de las viviendas

El edil indicó que, por ejemplo, en algunos de los casos se han producido ventas de los inmuebles, por lo que ha habido cambios en la titularidad de los adjudicatarios. El sorteo entre los vecinos de las calles Santa María de la Cabeza y Santa Luisa de Marillac se produjo en mayo de 2019, por lo que la situación de muchas de estas familias ha cambiado después de siete años.

Esta fase cero del plan de reposición de Las Rehoyas incluye este edificio del parque y otro de 152 viviendas en la calle Doctor Chiscano. Entre ambos suman 300 de las 2.500 viviendas que conforman el barrio en su totalidad. Hasta que las vecinos no sean realojados a sus nuevas casas no se podrá proceder al derribo de los edificios actuales y proseguir con el plan.

Los vecinos de este edificio del parque de Las Rehoyas se han manifestado ya hasta en dos ocasiones ante la demora a la hora de entregar sus casas. El Ayuntamiento prevé un contrato de 190.000 euros para garantizar la seguridad de esta promoción y de las últimas 76 viviendas del ARRU de Tamaraceite, cuyos vecinos adjudicatarios se encuentran en las mismas circunstancias.