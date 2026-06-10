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Senderos, árboles y merenderos en Los Tarahales: así será el nuevo tramo del Corredor Verde

El proyecto permite reverdecer una parcela junto al Parque Juan Pablo II de 37.820 metros cuadrados

Parcela en Los Tarahales que será reverdecida en el marco del Corredor Verde.

Parcela en Los Tarahales que será reverdecida en el marco del Corredor Verde. / LP/DLP

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Gretel Morales Lavandero

Gretel Morales Lavandero

Las Palmas de Gran Canaria

El Corredor Verde pega un acelerón con varios proyectos que han sido sacados a concurso público y otros ya finalizados. Ahora, Urbanismo ha adjudicado un nuevo tramo entre los barrios de Siete Palmas y Los Tarahales. Esta actuación, que cuenta con un plazo de ejecución de seis meses desde el inicio de las obras, permitirá renaturalizar 37.820 metros cuadrados de superficie de una parcela situada en el barranquillo de Los Tarahales en el extremo sur del Parque Juan Pablo II, entre las calles Lomo La Plana, Hoya del Enamorado y Lomo San Lázaro.

La intervención contempla la plantación de 2.118 árboles y arbustos de especies autóctonas con el objetivo de reforzar la biodiversidad del entorno. El proyecto incluye 118 cardones, 373 salados verdes, 204 tajinastes blancos, 204 guaydiles, 255 salvias canarias, 170 inciensos canarios, 204 cornicales, 66 dragos, 114 acebuches, 114 tarajales, 66 almácigos, 114 lentiscos y 114 pinos canarios. Además, se retirarán las especies invasoras presentes en la zona, como el rabo de gato, la pitera, la tunera y el tabaco moro, siguiendo los protocolos establecidos por el Gobierno de Canarias.

El estanque de agua

Otra de las actuaciones previstas será la recuperación del estanque existente, que se transformará en una lámina de agua con pequeños saltos en la zona de bajada. Para mejorar la calidad del agua y evitar la erosión, se colocarán piedras basálticas en el fondo. El proyecto también incorpora una red de drenaje de 1,14 kilómetros para aprovechar las aguas pluviales, con 17 sistemas circulares tipo pozo.

Mapa de la renaturalización de una parcela en Los Tarahales.

Mapa de la renaturalización de una parcela en Los Tarahales. / LP/DLP

Las obras, que han sido adjudicadas por 595.012,25 euros a Capross 2004, S.L. y Tagoro Medioambiente, S.L., también contemplan senderos peatonales adaptados a la orografía del terreno y tres merenderos protegidos con pérgolas de madera para generar zonas de sombra. Los recorridos tendrán un carácter didáctico mediante la instalación de cartelería informativa al inicio de cada camino, con datos sobre las especies vegetales del entorno. Las sendas se ejecutarán con materiales terrosos para favorecer la integración paisajística y evitar el uso generalizado de pavimentos de hormigón o prefabricados. La actuación se completará con la instalación de 12 papeleras, 12 bancos, tres pérgolas para merenderos y tres aparcabicicletas.

El concejal de Urbanismo, Mauricio Roque, informó de que gracias a la financiación europea a través de la Fundación Biodiversidad y al esfuerzo municipal, es posible "consolidar una red verde que conecte barrios, que sea un refugio para la fauna y un lugar de encuentro para las personas, que invite a salir a pasear y a hacer deporte".

Un proyecto para siete barrios

El Corredor Verde, que unirá siete barrios de la ciudad, tiene una longitud aproximada de 12 kilómetros y contempla la renaturalización de 459.016 metros cuadrados en total. El proyecto prevé la plantación de más de 11.000 árboles y arbustos, así como 8.000 ejemplares de matorral. El objetivo es convertir a la capital en una ciudad más sostenible, saludable, inclusiva y atractiva.

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Por el momento, de los siete tramos que se compone la iniciativa, se ha finalizado el lagartario de Tamaraceite y la renaturalización de Hoya Andrea. El resto han sido adjudicados a lo largo de este año, que son el que transcurre por Las Torres y el Barranco de La Ballena. A excepción del tramo de La Mayordomía que se solucionará a través de un negociado sin publicidad y la red de conectores verdes que se encuentra en recepción de ofertas. Esto quiere decir que el Ayuntamiento solo necesita resolver los dos últimos proyectos para encaminar la puesta en marcha global del proyecto que buscar renaturalizar la capital.

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