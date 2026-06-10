Los más pequeños preparan la visita del papa a Gran Canaria con un puzle de León XIV y una yincana

El alumnado del colegio Nuestra Señora del Pilar espera la visita del papa con la tarea bien hecha. En las aulas de los más pequeños lo hacen con especial ilusión, empapándose con los conocimientos fundamentales del Vaticano de la forma más divertida: una yincana y un puzle colectivo con el retrato de León XIV. Así preparan la llegada del pontífice este jueves a Las Palmas de Gran Canaria, donde oficiará una misa multitudinaria a la que acudirán buena parte de las niñas y los niños del centro.

El entusiasmo apenas les dejaba contenerse cada vez que hallaban una nueva pista. Con brincos, correteos y gritos de emoción, los pequeños de tres a cinco años se dirigían a las aulas, la capilla o el comedor del centro para reunir todos los sobres de la yincana. En su interior no solo se encontraba una pista hacia la siguiente parada, sino varias piezas del puzle que ansiaban armar. Pero si hubo un momento en que la emoción rebosó las paredes del colegio fue cuando una de las profesoras extrajo del sobre que estaba en la capilla la pieza con el rostro del pontífice.

Yincana en el colegio Nuestra Señora del Pilar por la visita del papa León XIV / José Pérez Curbelo

Acercar la figura del papa de forma lúdica

La iniciativa nació de Elsa Artiles Hernández, tutora del grupo de tres años: "Queríamos acercar el papa a los niños de forma lúdica, sobre todo porque son muy pequeños, para que entiendan dónde vive, cuál es su relación con dios, Jesús y María o cuáles son sus funciones". Paralelamente, el centro ha puesto en práctica diversas iniciativas destinadas a todo el estudiantado.

De forma transversal, han estado introduciendo contenidos relacionados con la figura del papa, dónde vive y cuál es su rol en la iglesia. También ha realizado pequeñas reflexiones sobre qué implica su visita al archipiélago a través del himno y el acto de buenos días que realizan a diario para trabajar valores comunitarios vinculados con el amor, la paz, la solidaridad y la colaboración.

En algunos cursos también han trabajado los discursos que ha ofrecido el pontífice durante su visita a Madrid y Barcelona, mientras que en primero de la ESO están trabajando en el montaje de un vídeo. Además, hace aproximadamente dos semanas colocaron un cartel en la entrada con una cuenta atrás para tener presente los días que faltan para la llegada del pontífice.

Una jornada llena de emoción

"Los niños lo han vivido con mucha emoción y alegría, sobre todo este fin de semana, al haber visto cómo ha sucedido en Madrid. Han llegado viendo las noticias y con mucho interés por saber cómo se iba a desarrollar aquí en nuestra iglesia. Todos están deseando ver al papa desde su papamóvil y que, con suerte, les salude. Vivimos esto con mucha intensidad. Es una visita muy esperada tanto para la isla como para nosotros", relata Artiles.

Como parte de esta visita histórica, el colegio ha abierto la posibilidad de que las familias que lo deseen acudan en grupo a la misa que oficiará el papa en el Estadio Gran Canaria. Con ello pretenden fomentar ese concepto de comunidad y "disfrutar este momento de manera conjunta, y no por separado". Así lo explican: "Lo vivimos de una manera muy cercana y queremos que esa familiaridad se traslade a la misa".