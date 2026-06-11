“Ya nos lo confirmará”: el guiño sobre los posibles orígenes canarios de León XIV en la visita del papa a Las Palmas de Gran Canaria

El papa León XIV recibió este jueves en la Catedral de Canarias un árbol genealógico elaborado con motivo de su visita a Las Palmas de Gran Canaria. El regalo fue entregado al final del encuentro que el pontífice mantuvo con el clero, la vida consagrada y los agentes de pastoral de la Diócesis de Canarias.

El árbol genealógico de León XIV

El obispo auxiliar, Cristóbal Déniz, fue el encargado de presentar los obsequios preparados para el papa. Al entregarle el árbol genealógico, afirmó: «Albergamos la esperanza de que tiene hasta orígenes canarios, ya nos lo confirmará». La frase provocó los aplausos de los asistentes en la Catedral de Santa Ana.

La llegada del papa a la Catedral de Canarias

La entrega se produjo después de la intervención de León XIV ante los representantes de la Iglesia canaria. El papa había llegado al templo tras recibir la Llave de Oro de Las Palmas de Gran Canaria en la Plaza Stagno y recorrer en papamóvil el trayecto hasta la Catedral para saludar a los fieles congregados en Vegueta.

Durante el acto, el pontífice fue recibido por el obispo de la Diócesis de Canarias, José Mazuelos, y por dos niños vestidos con trajes típicos canarios, que le entregaron una ofrenda floral. Tras el rito de entrada, León XIV se detuvo ante el Santísimo Sacramento antes de ocupar la sede episcopal.

La bula de Eugenio IV y los estatutos del Cabildo Catedral

Además del árbol genealógico, el papa recibió un cuadro con la bula del papa Eugenio IV, fechada en 1435, por la que se trasladó la sede del obispado del Rubicón a Gran Canaria y se ordenó que se denominara Obispado Canariense-Rubicense.

El mismo cuadro incluye también los primeros estatutos del Cabildo Catedral de Canarias, de 1483. Ambos documentos forman parte de las referencias históricas de la Diócesis de Canarias y del Cabildo Catedral.

La medalla de oro de la Catedral de Santa Ana

La relación de regalos se completó con la medalla de oro de la Catedral de Santa Ana, entregada también durante la despedida del pontífice en el templo.

El encuentro en la Catedral formó parte de la agenda de León XIV en Las Palmas de Gran Canaria, entre la recepción institucional de la Plaza Stagno y la misa prevista en el Estadio de Gran Canaria. Antes de abandonar el templo, el papa saludó a las personas acreditadas y realizó una breve parada en el atrio, junto a la placa de mármol que recuerda la visita de este 11 de junio de 2026.