Guerra a la venta ambulante: el rastro de Las Palmas de Gran Canaria tendrá más policías

Guerra contra la venta ambulante. Las Palmas de Gran Canaria reforzará la seguridad en el rastro dominicial. El concejal de Seguridad y Emergencias, Josué Íñiguez, indicó este miércoles en Comisión de Pleno que el dispositivo actual "no está dando resultados". La idea será hacer frente a quienes venden mercancía de manera irregular fuera del recinto del mercadillo de la rambla del Parque Blanco, en los alrededores de la calle Simón Bolívar.

"Hay momentos en los que, sobretodo en la calle Simón Bolivar, donde personas puntuales hacen venta e intercambio de materiales, con el dispositivo actual lo vamos capeando, pero se necesita una intervención más intensa", reconoció Íñiguez durante su intervención. Además, apuntó que ya el área de Desarrollo Local controla el recinto con seguridad privada, aunque esta situación más allá.

Degradación del Parque Blanco

El concejal del PP Ignacio García Marina apuntó que la "degradación del parque Blanco es sustantiva". El edil describió durante su intervención en la Comisión de Pleno una imagen de "caos" todos los domingos que va más allá de la venta de falsificaciones, con reventa de materiales que se recogen de la basura y objetos de segunda manos, "es un espectáculo digno de contemplar".

El edil de Seguridad insistió en que no se trata de un problema de Seguridad propiamente dicho, si no "de otra índole". En cualquier caso, reiteró que habrá un refuerzo dado que lo han solicitado tanto los vecinos de la zona como el área de Desarrollo Local, que dirige Pedro Quevedo.

Descontrol en las inmediaciones

Esta petición llegó a Comisión de Pleno después de que hace dos semanas se produjera un incidente en el rastro. El pasado 26 de mayo, un hombre de 30 años robó la recaudación de uno de los puestos y posteriormente accedió a la comisaría del parque Santa Catalina, donde escupió a uno de los agentes.

Lo cierto es que la estampa los sindicatos de la Policía Local llevan al menos desde finales de 2024 advirtiendo del "descontrol" que se vive en las inmediaciones del rastro de Las Palmas de Gran Canaria. Es más, en varias ocasiones han tenido que desplegar un dispositivo especial en esta zona, dejando en precario un domingo otros puntos de la ciudad.