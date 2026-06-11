Mapa y horario del recorrido del papamóvil de León XIV por las calles de Las Palmas de Gran Canaria
Los ciudadanos podrán ver al papa en papamóvil en Vegueta entre las 13:00 y las 13:30 horas, y en Siete Palmas antes de la misa de las 18:30
La visita de León XIV a Las Palmas de Gran Canaria tiene este jueves dos momentos especialmente visibles para la ciudadanía: el recorrido en papamóvil por Vegueta, antes del acto en la Catedral de Santa Ana, y el itinerario previsto por la tarde en el entorno de Siete Palmas, antes de la misa en el Estadio de Gran Canaria.
El primer trayecto se concentrará en el casco histórico de la capital, entre el Teatro Pérez Galdós y la Catedral. El segundo se desarrollará en el recinto deportivo de Siete Palmas, con paso por el Anexo del Estadio de Gran Canaria, el Gran Canaria Arena y el propio Estadio.
Recorrido del papamóvil por Vegueta
El papa llegará a Las Palmas de Gran Canaria sobre las 13:00 horas, después del acto previsto en Arguineguín. Su entrada en la capital se producirá por el entorno del Teatro Pérez Galdós y la Plaza Stagno, donde está prevista la entrega de las Llaves de Oro de la ciudad.
Desde ese punto, León XIV subirá al papamóvil para hacer un recorrido vallado por la GC-110, en la zona del Guiniguada, y por la calle Obispo Codina hasta llegar a la Catedral de Santa Ana. La previsión es que el pontífice esté en la Catedral para el acto programado a las 13:30 horas.
El horario aproximado de este primer recorrido será, por tanto, entre las 13:00 y las 13:30 horas. Los mejores puntos para ver el paso del papamóvil estarán en el entorno del Guiniguada / GC-110 y en la calle Obispo Codina, dentro de las zonas habilitadas por el dispositivo de seguridad.
Horario del recorrido en Vegueta
El tramo de Vegueta será breve y estará condicionado por la llegada del papa a la capital tras el acto de la mañana en el sur de Gran Canaria. La referencia horaria principal es la llegada sobre las 13:00 horas al Teatro Pérez Galdós y el acto de las 13:30 horas en la Catedral de Santa Ana.
La recomendación para quienes quieran seguir este recorrido es acudir con antelación suficiente, ya que el itinerario estará vallado y el acceso a los puntos más próximos dependerá del dispositivo de seguridad y de la ocupación de las zonas habilitadas.
Recorrido del papamóvil por Siete Palmas
Por la tarde, León XIV hará un segundo recorrido en papamóvil en el entorno de Siete Palmas antes de la misa prevista a las 18:30 horas en el Estadio de Gran Canaria.
El itinerario oficial sitúa este trayecto a la llegada del pontífice al recinto. El recorrido previsto pasa por el Anexo del Estadio de Gran Canaria, el Gran Canaria Arena y finalmente el Estadio de Gran Canaria, donde se celebrará la eucaristía.
La llegada al entorno del estadio está prevista sobre las 18:15 horas, por lo que el recorrido en papamóvil se desarrollará antes de la misa. Los mejores puntos para verlo estarán en el entorno del Gran Canaria Arena y del Anexo del Estadio, siempre dentro de las zonas permitidas por la organización.
Horario del recorrido en Siete Palmas
El segundo paso del papamóvil se concentrará en los minutos previos a la misa de las 18:30 horas. La llegada del papa al Estadio de Gran Canaria se sitúa aproximadamente sobre las 18:15 horas, por lo que el público que quiera verlo en el recinto de Siete Palmas deberá estar colocado antes de esa hora.
El dispositivo de tarde en la capital tendrá especial incidencia entre las 17:30 y las 21:00 horas. Las mayores afecciones se esperan en Siete Palmas, el Estadio de Gran Canaria, el Gran Canaria Arena y los accesos a la ciudad, coincidiendo con la llegada de los asistentes, el recorrido del papamóvil, la misa y la posterior salida del recinto.
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