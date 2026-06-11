Ni modernez ni postureo: el mítico bar de Las Palmas de Gran Canaria que triunfa con recetas de toda la vida

Las Palmas de Gran Canaria se caracteriza por ofrecer una amplia variedad gastronómica desde establecimiento tradicionales hasta más modernos o con reconocimientos gastronómicos. Todavía quedan bares que mantiene la esencia de toda la vida y uno de ellos es Bar Cafetería Papín, un local histórico situado en el barrio de Guanarteme que continúa conquistando a sus clientes con su cocina casera y su ambiente tradicional.

El establecimiento se ha convertido en una parada obligatoria tanto para vecinos como para visitantes que buscan en la capital disfrutar de elaboraciones tradicionales. Además, quienes lo visitan destacan la autenticidad del bar.

Platos que mantienen la esencia tradicional

Entre sus propuestas destacan platos tradicionales como la ropa vieja, las albóndigas caseras , el calamar sahariano o la carne de cabra, son algunas de las elaboraciones que se han convertido en todo un imprescindible para quienes visiten el bar.

En su carta tampoco faltan sándwiches, hamburguesas y perritos, pero los bocadillos son uno de los motivos por los que el bar es un mítico de la capital grancanaria. Su bocadillo de calamares muchos clientes lo consideran uno de los mejores y se ha convertido en uno de los imprescindibles para quienes visitar Bar Cafetería Papín.

Ambiente familiar y acogedor

Más allá de la comida, una parte del atractivo de local se lo lleva su ambiente. Quienes lo visten se encontraran con un establecimiento que mantiene viva la esencia de los bares tradicionales y que forma parte de día a día de muchos vecinos.

La atención cercana, el trato familiar y una cocina basada en recetas tradicionales son algunas de las claves que explican su éxito en la capital gran canaria aunque pasen los años. Además, cuenta con unos precios competitivos que se adaptan a la economía de los clientes.

Cuándo y dónde se puede disfrutar sus elaboraciones

Bar Cafetería Papín se encuentra en la calle Castillejos, 33, en Las Palmas de Gran Canaria. El local cuenta con 4,7 estrellas en Google, una valoración que refleja la satisfacción de quienes han acudido y han disfrutado desde sus bocadillos hasta sus platos caseros.

Abre de lunes a sábado en horario interrumpido de 6:00 a 18:00 horas, mientras que los domingos el establecimiento permanece cerrado por descanso del personal.