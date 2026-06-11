La ULPGC sacará su investigación a la calle con talleres, experimentos y charlas divulgativas junto al Poema del Mar

¿Puede una tostadora aprender? ¿Cómo ayuda el océano a combatir el cambio climático? ¿Qué secretos escondió Canarias durante la Segunda Guerra Mundial? Estas son algunas de las preguntas que encontrará el público en «Cientifícate con la ULPGC: la investigación sale a la calle», la gran jornada de divulgación científica que la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), a través de su Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+i), celebrará el próximo 19 de junio en el entorno del Acuario Poema del Mar.

La iniciativa, financiada por el Cabildo de Gran Canaria y con la colaboración de la Fundación DISA y el Acuario Poema del Mar, convertirá este espacio en un punto de encuentro entre la universidad y la ciudadanía, acercando al público los proyectos, avances y descubrimientos que se desarrollan en la ULPGC mediante experiencias participativas, talleres, demostraciones y actividades para todas las edades.

Bajo el lema «Mareas de conocimiento», la jornada invita a descubrir cómo la investigación que se realiza en Canarias contribuye a afrontar desafíos relacionados con el medio ambiente, la salud, la tecnología, la cultura y la sostenibilidad, siempre desde una perspectiva cercana, accesible y participativa.

«Cientifícate con la ULPGC: la investigación sale a la calle» / La Provincia

Un gran laboratorio al aire libre para descubrir la ciencia en familia

La primera parte del evento tendrá lugar entre las 16:00 y las 19:00 horas en el exterior del Acuario Poema del Mar, donde se instalará la Fan Zone «Mareas de conocimiento», una gran feria científica de acceso libre.

Durante tres horas, el público podrá recorrer diferentes espacios temáticos, experimentar, jugar, observar demostraciones y conversar directamente con investigadores e investigadoras de la ULPGC para conocer de primera mano cómo trabajan y qué impacto tiene su labor en la sociedad.

La programación incluirá propuestas que conectan ciencia, mar y cultura, como «Leer el Atlántico: poesía, mar y ciencia», una actividad inspirada en la Oda al Atlántico de Tomás Morales.

Los retos ambientales ocuparán un lugar destacado con actividades centradas en la conservación de la palmera canaria a través del proyecto LIFE PHOENIX, dinámicas sobre residuos textiles, juegos para comprender problemáticas medioambientales y propuestas sobre la basura marina en Canarias desarrolladas por el grupo de investigación OpenPLAS.

También habrá experiencias de ciencia cotidiana, como talleres de química, creación de pigmentos naturales y actividades sobre la percepción del color. Además, se incorporarán propuestas relacionadas con la tecnología, la inclusión y el pensamiento crítico, como la identificación de deepfakes o el uso de mapas táctiles y maquetas 3D para acercar el paisaje a personas ciegas.

La salud, el bienestar y la responsabilidad también estarán presentes con actividades sobre primeros auxilios veterinarios, tenencia responsable, lenguaje no verbal y expresión de emociones.

Píldoras científicas en el interior del acuario para sumergirse en las profundidades del conocimiento

A partir de las 19:00 horas, la actividad se trasladará al interior del Acuario Poema del Mar. La sala Deep Sea acogerá un programa de charlas divulgativas en las que investigadores e investigadoras de la ULPGC compartirán algunos de los temas más relevantes de su trabajo en un formato cercano y ameno. Tras cada intervención, el público tendrá la oportunidad de plantear preguntas y conversar directamente con los ponentes.

La sesión comenzará con «Océano o sea sí», a cargo de Rodrigo Riera, doctor e investigador en Ciencias Biológicas, quien abordará el papel del océano frente al cambio climático, su capacidad para mitigar el aumento de la temperatura del planeta, sus límites y la urgencia de adoptar medidas para frenar y revertir sus efectos.

La investigadora Marta García Cabrera, doctora en Historia, impartirá «Canarias, islas de secretos (1939-1945)», una charla que mostrará cómo, durante la Segunda Guerra Mundial, la posición estratégica del Archipiélago en el Atlántico convirtió a las islas en un escenario de interés para británicos, alemanes y estadounidenses, con redes de espionaje, vigilancia, sabotaje y propaganda en un territorio oficialmente neutral.

La inteligencia artificial también tendrá protagonismo con la charla «¿Puede una tostadora aprender? Entendiendo la IA en familia», impartida por Aythami Morales Moreno, profesor titular del Departamento de Matemáticas de la ULPGC. El investigador explicará de forma cercana cómo aprenden las máquinas, qué papel desempeñan las matemáticas y la ingeniería en estos sistemas, y qué diferencia existe entre aprender y seguir instrucciones.

Aythami Morales Moreno ha sido reconocido en el ranking Stanford World Top 2 % Scientist de 2024 y 2025 como uno de los investigadores de mayor impacto mundial en el área de la Inteligencia Artificial.

Actividad gratuita y abierta a toda la ciudadanía

La participación en la Fan Zone «Mareas de conocimiento» será libre y gratuita, sin necesidad de inscripción previa.

La asistencia a las charlas divulgativas en la sala Deep Sea también será gratuita, pero las plazas son limitadas y será necesario realizar inscripción previa hasta completar aforo en este enlace .

Con esta iniciativa, la ULPGC invita a la ciudadanía a abrir el verano entre ciencia, talleres, experimentos y conocimiento compartido, acercando la investigación universitaria a la calle y generando un espacio de encuentro entre investigadores, familias, jóvenes y público general.