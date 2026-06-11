El curioso saludo del papa León XIV a una pancarta en pleno recorrido por Las Palmas de Gran Canaria

El papa León XIV ha protagonizado un gesto curioso durante su visita a Las Palmas de Gran Canaria tras ser grabado saludando a una pancarta colgada en un balcón en el entorno del Teatro Guiniguada. Un detalle breve y espontáneo que ha llamado la atención durante su paso por la capital grancanaria.

El momento se produce mientras la comitiva papal avanzaba por una de las calles del casco histórico, cuando el pontífice levanta la mirada hacia un edificio cercano donde se sitúa la pancarta en honor a su santo padre.

Un gesto puntual en pleno recorrido por la ciudad

El saludo del papa se enmarca dentro del recorrido oficial por Las Palmas de Gran Canaria, donde numerosos vecinos se han situado en calles, balcones y plazas para seguir de cerca el paso de la comitiva. En este caso, la escena se produce de forma breve, en medio del dispositivo de seguridad y el avance del cortejo, sin alterar el desarrollo de la agenda prevista.

La Provincia

El entorno del Teatro Guiniguada ha sido uno de los puntos incluidos en el itinerario del papa León XIV por la capital, dentro de un recorrido que ha atravesado varias calles del casco histórico. La presencia de ciudadanos en balcones y vías cercanas ha sido constante durante el paso de la comitiva, especialmente en zonas de Vegueta y Triana.

La estancia del papa en Gran Canaria está dejando distintas escenas de interacción directa con el entorno urbano, en una jornada marcada por los desplazamientos y los actos programados en la isla. Más allá del protocolo, estos breves gestos durante el recorrido están configurando algunos de los momentos más reconocibles de su visita a la capital grancanaria.

Gran Canaria, centro de la visita del papa León XIV

La agenda del pontífice continúa en la isla con distintos actos previstos y con especial atención a la celebración multitudinaria programada en Siete Palmas. Mientras tanto, su paso por la capital deja imágenes puntuales en distintos puntos del recorrido, entre ellos el entorno del Teatro Guiniguada.

Mientras miles de personas aguardaban su paso por las calles de Las Palmas de Gran Canaria, fue un sencillo saludo dirigido a un balcón el que dejó una de las estampas más curiosas de la jornada. Un instante breve, pero suficiente para convertirse en una de las imágenes más llamativas de la visita del papa León XIV a la isla.