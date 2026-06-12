Más de 44.000 personas se desplazan con Guaguas Municipales durante la visita del papa León XIV

Guaguas Municipales desarrolló durante la jornada de este jueves un amplio dispositivo especial de movilidad con motivo de la visita de Su Santidad el papa León XIV a Las Palmas de Gran Canaria, con el objetivo de facilitar los desplazamientos de los asistentes a los distintos actos programados y contribuir al normal funcionamiento de la ciudad en un contexto marcado por importantes restricciones de tráfico y seguridad.

El operativo, formado por más de cincuenta unidades, permitió conectar a más de 44.000 personas -en los desplazamientos de ida y de vuelta- con el entorno del Estadio Gran Canaria, donde se celebró el acto central de la visita papal, mediante una planificación específica que incluyó refuerzos de líneas regulares, servicios especiales y adaptaciones temporales de la red para responder a las necesidades de movilidad generadas por el evento.

Empleados de diferentes áreas

Para atender este dispositivo extraordinario, la empresa municipal movilizó durante la jornada de ayer a 450 empleados de diferentes áreas de la compañía, entre personal de conducción, jefes de zona, equipos de información al cliente, personal de talleres, técnicos de infraestructuras y profesionales de apoyo operativo, que trabajaron de forma coordinada durante toda la jornada.

La operativa contempló, desde primera hora de la mañana, la reorganización temporal de distintas líneas debido a las restricciones establecidas en el entorno de los actos oficiales, así como el refuerzo de los servicios con destino a las inmediaciones del Estadio Gran Canaria mediante el aumento de frecuencias y la habilitación de líneas especiales para la movilidad de los asistentes.

Las valoraciones recogidas entre los viajeros y los comentarios difundidos en redes sociales apuntan a una percepción general positiva del dispositivo de movilidad diseñado para la ocasión, que permitió canalizar de forma ordenada los desplazamientos asociados a una de las mayores concentraciones de personas registradas en la ciudad en los últimos años.

"Extraordinaria coordinación"

“Cuando una ciudad afronta un acontecimiento de esta naturaleza, el éxito depende del trabajo de muchas personas que, en la mayoría de los casos, desarrollan su labor lejos de los focos. Por eso quiero agradecer de manera especial el esfuerzo, la dedicación y la profesionalidad de toda la plantilla de Guaguas Municipales”, destacó el concejal de Transporte Colectivo de Viajeros de Las Palmas de Gran Canaria y presidente de la compañía municipal, Pedro Quevedo.

“También quiero reconocer la extraordinaria coordinación mantenida con los distintos servicios municipales, así como el apoyo constante de la Policía Local y la Policía Nacional durante toda la jornada”, subrayó el responsable del área municipal de transporte público urbano, al tiempo que precisó que “la colaboración entre todas las instituciones y equipos implicados permitió que decenas de miles de personas pudieran desplazarse con seguridad, comodidad y normalidad en un día especialmente complejo para la movilidad de la ciudad”

Guaguas Municipales agradece la colaboración de la ciudadanía, especialmente de sus viajeros habituales, durante una jornada que requirió medidas excepcionales de movilidad, que afectaron al normal desarrollo de los servicios, al tiempo que destaca la coordinación mantenida con las distintos servicios y organismos implicados en la organización de la visita papal.