Un coche choca contra la mediana en la GC-1 junto a Alcaravaneras
El accidente se produjo en dirección Puerto, a la altura de la playa de Alcaravaneras, y movilizó a unidades de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria
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Un vehículo colisionó contra la mediana de la GC-1 en dirección Puerto a la altura de la playa de Alcaravaneras, en Las Palmas de Gran Canaria, durante la tarde del viernes 13 de junio.
Hasta el lugar se desplazaron unidades de Distrito de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria, que intervinieron en la zona tras el accidente de circulación.
El choque se produjo en un punto clave de entrada a la ciudad
El siniestro tuvo lugar en uno de los tramos más transitados de la capital grancanaria, especialmente sensible por su conexión con la zona Puerto y el entorno de Alcaravaneras.
Según la información facilitada, el vehículo implicado impactó contra la mediana de la vía. Por el momento no han trascendido datos sobre posibles heridos ni sobre las causas que provocaron la colisión.
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