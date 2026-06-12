Las Fiestas Fundacionales de Las Palmas de Gran Canaria arrancan con un pregón que honra la diversidad y la memoria

Música con raíz, versos cargados de arraigo y olor a salitre en las palabras anunciaron el 548 aniversario de Las Palmas de Gran Canaria en la plaza de Santa Ana. Este viernes arrancaron las Fiestas Fundacionales de la ciudad con el pregón inaugural a cargo de la periodista y directora de Grupo PRISA en Canarias, Lourdes Santana, quien ofreció un alegato en favor de la diversidad y la libertad para "abrir espacio a quienes, durante demasiado tiempo, vivieron en los márgenes". El acto contó con un concierto de la Gran Canaria Big Band, así como la participación de Manuel Estupiñán, Beatriz Pérez y el timplista Abraham Ramos, quienes se encargaron de deleitar al público con armoniosas y elegantes melodías.

Lourdes Santana quiso que su pregón estuviese empapado de la "identidad marinera" y el "alma de puerto" que caracterizan a Las Palmas de Gran Canaria, una ciudad que "nunca deja de moverse" al igual que el oleaje. Desgranó que el mar no es solo un elemento paisajístico, sino que moldea la mirada de las personas y garantiza la conexión con otros territorios, de modo que "lo propio y lo lejano pueden reconocerse". Sus palabras, que pusieron en el centro la esencia de los barrios, despertaron algunas lágrimas de emoción y pequeñas risas cómplices entre los asistentes.

Pregón de las Fiestas Fundacionales de Las Palmas de Gran Canaria 2026 / Andrés Cruz

Raíces y emigración

En su reivindicación por la diversidad y la igualdad, apuntó que la identidad de los habitantes de la capital grancanaria es "tan abierta como el mar". Por ello, aseguró que también está construida a base de diásporas, despedidas, regresos y llegadas, erigiéndose como "un pueblo de emigrantes" donde "la diferencia se celebra".

Del mismo modo, quiso traer al presente las raíces de los barrios que se construyen con la memoria colectiva y el trabajo silencioso de las mujeres que "no tenían tiempo para discursos porque estaban ocupadas sosteniendo la vida". Tal y como relató, una ciudad no se entiende sin su historia y su cultura, pero tampoco sin la educación pública y los cuidados.

El discurso aunó la memoria de los barrios construida en colectivo con una mirada puesta en el futuro

Así pues, recordó los nombres de distintos artistas y relevantes figuras públicas que han moldeado y continúan moldeando Las Palmas de Gran Canaria, como son Natalia Sosa Ayala, Juan Negrín, Alexis Ravelo, Benito Pérez Galdós, Martín Chirino, Quevedo o Los Gofiones. Pero también enhebró el legado de las familias palmenses, tomando la suya como enlace: "En Guanarteme habita la memoria de mi abuela paterna, Nicolasa, una mujer de fortaleza inabarcable que sacó adelante a sus seis hijos mientras mi abuelo Pedro faenaba frente a las costas del Sáhara".

La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, aprovechó la ocasión para destacar la importancia de aunar la memoria de los barrios con una mirada puesta en el futuro: "Recordamos juntos de dónde venimos y trazamos el camino compartido de hacia donde queremos seguir avanzando".

"El origen de una ciudad que, desde hace siglos, ha sido lugar de encuentro, de tránsito, de mezcla, de acogida y de convivencia"

Asimismo, manifestó que estas Fiestas Fundacionales son el momento idóneo para celebrar "el origen de una ciudad que, desde hace siglos, ha sido lugar de encuentro, de tránsito, de mezcla, de acogida y de convivencia". En ese sentido, defendió la riqueza de miradas que ofrece una ciudadanía diversa, permitiendo relatar la ciudad con un gran coro de voces, enfoques y relatos.

Con motivo de las Fiestas Fundacionales, los protagonistas del mes de junio serán la música, el arte, los encuentros familiares y multitud de espectáculos. El acto central de las celebraciones tendrá lugar el día 23, con la ceremonia de Honores y Distinciones, en el que se reconocerá a algunas de las personas y entidades que cada día construyen la ciudad.