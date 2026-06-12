El juez ordena reincorporar a Carlos Saavedra como jefe de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria

Nuevo giro en la jefatura de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria. El magistrado Ángel Teba García, en un auto judicial dictado este martes, ha dado un plazo de cinco días al Ayuntamiento para reincorporar en el puesto a Carlos Saavedra Brichis y así dar cumplimiento a la sentencia que, en diciembre de 2024, anuló su cese porque no existía ni una prueba de los argumentos esgrimidos por el gobierno municipal para justificar la destitución.

El fallo también otorga el mismo plazo para tramitar y resolver de forma expresa la dimisión de la hasta ahora jefa del cuerpo, Carmen Delia Martín, quien pasó a asumir el cargo en 2019 y lo ejerce desde hace siete años.

Su renuncia al puesto de mando fue presentada a comienzos del mes de mayo, apenas unos días después de que se conociera que llevó a los tribunales, en la jurisdicción contencioso-administrativa, la instrucción general de horarios aprobada por el Consistorio para el periodo de 2026 hasta 2029.

El juez accede con esta medida a la petición del letrado de Saavedra, Alberto Hawach, que reclamó su reposición en el puesto con todos los efectos profesionales y económicos inherentes desde la fecha en la que se acordase la decisión.

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