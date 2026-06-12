El mapa de los cortes de tráfico en Alcaravaneras por las obras de asfaltado

Moverse por Alcaravaneras será algo más complicado durante algunos días a partir del próximo lunes, 15 de junio. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria iniciará una nueva fase de asfaltado en el barrio, con trabajos en horario diurno y cortes de tráfico que irán cambiando según avance la obra en cada calle.

Obras de 08:00 a 18:00 horas en Alcaravaneras

Las máquinas trabajarán entre las 08:00 y las 18:00 horas. En ese horario se cerrarán al tráfico los tramos donde se esté actuando, aunque la organización de la obra prevé desvíos alternativos para mantener la circulación en el entorno.

El Ayuntamiento también asegura que se garantizará el acceso a viviendas y garajes durante los trabajos. La afección no será simultánea en todas las calles, sino que se aplicará por fases para acompasar los cortes al ritmo del asfaltado.

Las primeras calles donde se actuará

La intervención arrancará en Ingeniero Salinas y Alfredo Calderón, ambas en el tramo situado entre Pío XII y Concepción Arenal.

Mapa con los cortes de calles en Alcaravaneras por las obras de asfaltado / La Provincia

Después, el asfaltado continuará por otras cuatro vías de Alcaravaneras: Blasco Ibáñez, entre Concepción Arenal y Mas de Gaminde; Víctor Hugo, entre Pío XII y Concepción Arenal; Pi y Margall, entre Concepción Arenal y Mas de Gaminde; y Barcelona, entre Pío XII y Concepción Arenal.

Cortes por fases y trabajos de señalización

Los cortes de tráfico se ajustarán al avance de la repavimentación. Una vez asfaltados los tramos previstos, algunas zonas podrán seguir ocupadas de forma puntual para completar la señalización horizontal de la calzada.

Esa última fase puede mantener afecciones aunque el asfaltado principal ya haya terminado en una calle concreta.

Alcaravaneras se suma al plan de asfaltado de la ciudad

Los trabajos forman parte del Plan de Asfaltado 2024-2031 del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. La actuación de Alcaravaneras se integra en un proyecto más amplio que incluye intervenciones ya terminadas en Escaleritas y obras en marcha en Guanarteme.

El paquete cuenta con una inversión global de 2,89 millones de euros. En Alcaravaneras, la obra continuará después en otras vías del barrio.