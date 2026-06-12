El mapa de los cortes de tráfico en Alcaravaneras por las obras de asfaltado
Ingeniero Salinas y Alfredo Calderón serán las primeras calles en ser intervenidas en el barrio de Las Palmas de Gran Canaria dentro del Plan de Asfaltado 2024-2031
Moverse por Alcaravaneras será algo más complicado durante algunos días a partir del próximo lunes, 15 de junio. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria iniciará una nueva fase de asfaltado en el barrio, con trabajos en horario diurno y cortes de tráfico que irán cambiando según avance la obra en cada calle.
Obras de 08:00 a 18:00 horas en Alcaravaneras
Las máquinas trabajarán entre las 08:00 y las 18:00 horas. En ese horario se cerrarán al tráfico los tramos donde se esté actuando, aunque la organización de la obra prevé desvíos alternativos para mantener la circulación en el entorno.
El Ayuntamiento también asegura que se garantizará el acceso a viviendas y garajes durante los trabajos. La afección no será simultánea en todas las calles, sino que se aplicará por fases para acompasar los cortes al ritmo del asfaltado.
Las primeras calles donde se actuará
La intervención arrancará en Ingeniero Salinas y Alfredo Calderón, ambas en el tramo situado entre Pío XII y Concepción Arenal.
Después, el asfaltado continuará por otras cuatro vías de Alcaravaneras: Blasco Ibáñez, entre Concepción Arenal y Mas de Gaminde; Víctor Hugo, entre Pío XII y Concepción Arenal; Pi y Margall, entre Concepción Arenal y Mas de Gaminde; y Barcelona, entre Pío XII y Concepción Arenal.
Cortes por fases y trabajos de señalización
Los cortes de tráfico se ajustarán al avance de la repavimentación. Una vez asfaltados los tramos previstos, algunas zonas podrán seguir ocupadas de forma puntual para completar la señalización horizontal de la calzada.
Esa última fase puede mantener afecciones aunque el asfaltado principal ya haya terminado en una calle concreta.
Alcaravaneras se suma al plan de asfaltado de la ciudad
Los trabajos forman parte del Plan de Asfaltado 2024-2031 del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. La actuación de Alcaravaneras se integra en un proyecto más amplio que incluye intervenciones ya terminadas en Escaleritas y obras en marcha en Guanarteme.
El paquete cuenta con una inversión global de 2,89 millones de euros. En Alcaravaneras, la obra continuará después en otras vías del barrio.
- Todos los barrios de Las Palmas de Gran Canaria por donde pasará el punto limpio móvil en febrero
- Una canaria tras superar las oposiciones al Registro de la Propiedad: 'Cuando vi que tenía la plaza, sentí que respiraba otra vez
- Desalojo en el campus de Tafira de la ULPGC tras el envío de un correo con amenazas terroristas
- El 70048 llega a Las Palmas de Gran Canaria: cuatro trabajadoras de una firma de moda pellizcan el segundo premio de la Lotería de Navidad en Mesa y López
- “Nunca pensé tener un local tan rápido”: la joven repostera que endulza Las Palmas de Gran Canaria abre su segundo establecimiento
- Captado en video: un hombre paseando a su perro en la arena de Las Canteras
- Las escuelas públicas de Las Palmas de Gran Canaria deniegan la matrícula a tres niños por ser sordos
- La humedad nos come': Las lluvias agravan la situación de unas viviendas en La Isleta a la espera de su reforma