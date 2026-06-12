Una nueva terraza en Las Palmas de Gran Canaria: el quiosco de la Alameda de Colón sale a licitación por cinco años
El plazo para presentar ofertas en la Plataforma de Contratación del Sector Público finaliza el próximo 12 de julio
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha sacado a licitación la concesión administrativa para la explotación del quiosco de la Alameda de Colón como bar-cafetería. El procedimiento, impulsado a través de la Concejalía de Hacienda fija como plazo máximo para presentar ofertas el próximo 12 de julio, a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público.
La apertura del concurso llega después de la visita organizada por el Consistorio el pasado miércoles al inmueble municipal, en la que participaron cerca de una veintena de personas y empresas interesadas en optar a la concesión.
El concejal del área, Francisco Hernández Spínola, señaló que la licitación permitirá recuperar el uso de una instalación municipal situada en un enclave céntrico de la ciudad. Según el edil, el quiosco ha sido acondicionado por el Ayuntamiento antes de su salida a concurso.
Inversión municipal y trabajos realizados
El Consistorio ha destinado 42.771 euros a la mejora y puesta a punto del quiosco. Las actuaciones han incluido la impermeabilización de la cubierta, la sustitución de puertas, la reparación del interior del inmueble y la renovación de las escaleras de acceso al sótano.
La concesión administrativa tendrá una duración inicial de cinco años, con posibilidad de prórroga por otros cinco años adicionales
La instalación cuenta con una superficie principal de 14,86 metros cuadrados, además de tres sótanos que suman 83,47 metros cuadrados. También dispone de baños anexos de 16,90 metros cuadrados y una zona exterior destinada a terraza de aproximadamente 81,75 metros cuadrados, con capacidad para instalar 12 mesas.
La concesión administrativa tendrá una duración inicial de cinco años, con posibilidad de prórroga por otros cinco años adicionales. El canon anual mínimo establecido en la licitación asciende a 8.843,04 euros.
Los pliegos incorporan requisitos reforzados para las personas o empresas que concurran al procedimiento, así como condiciones específicas para la cesión de la explotación. Además, se ha eliminado la obligación de ejecutar obras de acondicionamiento en los sótanos. Los licitadores podrán incluir o no esta actuación dentro de su proyecto de explotación, aspecto que será valorado como parte de la oferta.
Otros quioscos en funcionamiento
El Ayuntamiento enmarca esta licitación en la reapertura y puesta en uso de distintos quioscos y espacios municipales distribuidos por Las Palmas de Gran Canaria. Entre ellos figuran los ubicados en el parque de La Mayordomía, parque Santa Catalina, parque Doramas, Mirador del Atlante, parque del Castillo de La Luz y parque Juan Alemán, en La Paterna.
También se han adjudicado el quiosco de la plaza del Pueblo, en La Isleta, y dos de los quioscos de la plaza Hurtado Mendoza, conocida como plaza de las Ranas, destinados a oficina de atención turística y al punto VOPIA de la ciudad.
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