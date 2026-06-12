Las Palmas de Gran Canaria aprueba la Oferta Pública de Empleo para 2026 con 85 plazas

¿Busca un puesto de trabajo estable? El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria aprobó este viernes la Oferta Pública de Empleo correspondiente a 2026. La convocatoria está compuesta por 85 plazas destinadas a cubrir vacantes, reforzar la estructura municipal y atender las necesidades de los distintos servicios públicos. La oferta detallada saldrá en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) la próxima semana.

La convocatoria fue aprobada este viernes en Junta de Gobierno y contempla 48 plazas de turno libre y 37 de promoción interna. Según el comunicado remitido por el Consistorio, las plazas de acceso libre proceden de jubilaciones y otras bajas registradas en la organización, mientras que las de promoción interna buscan facilitar la carrera profesional del personal municipal.

Plazas de acceso libre

Entre las plazas incluidas en el turno libre figuran puestos de Técnico de Administración General, Técnico de Gestión, Administrativos, Arquitectos, Economistas, Ingenieros Industriales, Ingenieros de Caminos, Letrados, Psicólogos, Técnicos de Seguridad y Emergencias, Técnicos Superiores de Gestión Jurídica, personal sanitario y otras categorías profesionales de la administración municipal.

La oferta forma parte de la planificación de recursos humanos del Consistorio y se ajusta a la tasa de reposición de efectivos fijada por la normativa estatal. Su aprobación constituye el trámite previo a la convocatoria de los correspondientes procesos selectivos.

Promoción interna

La OPE también incluye 37 plazas de promoción interna en áreas como la Policía Local, el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (Bomberos) y la Administración General. Estas plazas están orientadas al personal municipal que ya forma parte de la plantilla y que podrá optar a nuevos puestos mediante los procedimientos establecidos.

La concejala de Recursos Humanos, Esther Martín, señaló que la oferta “permite seguir avanzando en la planificación de los recursos humanos municipales para garantizar una administración más eficiente, moderna y preparada para responder a las necesidades de la ciudadanía”.

Esta Oferta Pública de Empleo reserva plazas para personas con discapacidad, con el fin de favorecer el acceso al empleo público en condiciones de igualdad. Los procesos selectivos derivados de esta OPE deberán desarrollarse conforme a los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.