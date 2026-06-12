Las Palmas de Gran Canaria recibe un premio por mejorar la limpieza en la ciudad

Las Palmas de Gran Canaria ha sido reconocida con la Escoba de Platino, el máximo galardón que concede la Asociación Técnica para la Gestión de Residuos y Medio Ambiente (Ategrus) a iniciativas de limpieza urbana y gestión ambiental desarrolladas por administraciones públicas y entidades de España, Portugal e Iberoamérica. El premio fue recogido por el concejal de Higiene Urbana, Héctor Alemán, durante el acto de entrega celebrado en Madrid, en el marco de la Feria Internacional del Urbanismo y del Medio Ambiente (Tecma), uno de los encuentros profesionales del sector. Este reconocimiento llega tras el descontento ciudadano sobre la limpieza en la capital, que obligó al Ayuntamiento capitalino a aprobar un contrato de emergencia para abordar la situación de insalubridad de las calles.

La distinción valora las medidas impulsadas por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para mejorar la higiene urbana mediante un modelo centrado en la proximidad a los barrios, la mejora de los servicios municipales y la incorporación de nuevos recursos para reforzar la limpieza de los espacios públicos. El jurado ha tenido en cuenta especialmente el Plan de Higiene Urbana, una estrategia orientada a acercar los recursos municipales a los distritos y barrios con el objetivo de garantizar la salubridad, el orden y el mantenimiento de la ciudad. También se han valorado las campañas de concienciación ciudadana incluidas en la iniciativa El Poder de un Gesto.

"Servicios más eficaces"

Actualmente, los contratos del servicio se encuentran en situación de nulidad desde diciembre de 2020, un escenario que contribuyó al deterioro de la imagen de las calles. El Ayuntamiento aplicado diferentes medidas mientras prepara la licitación de los grandes contratos de recogida de residuos y limpieza viaria. El primero de ellos salió a concurso público en marzo de este año y todavía está pendiente de resolución.

Personal de limpieza viaria en la calle Triana. / Andrés Cruz

Héctor Alemán afirmó que la Escoba de Platino supone “un reconocimiento al trabajo que el Ayuntamiento viene desarrollando para seguir mejorando la higiene urbana en todos los barrios de la ciudad y ofrecer unos servicios públicos cada vez más eficaces y cercanos a la ciudadanía”. El concejal señaló además que el plan municipal y las actuaciones puestas en marcha han permitido reforzar la implicación vecinal en el cuidado de los espacios públicos, incorporando propuestas ciudadanas en la planificación y evaluación de los servicios.

Nueva ordenanza

Entre las medidas desarrolladas por el Ayuntamiento figura la aprobación inicial de la nueva Ordenanza Municipal de Limpieza y Residuos, que supone la primera actualización normativa en más de 20 años. También se ha puesto en marcha un contrato de emergencia por razones de salud pública para reforzar la higiene urbana, con la incorporación de 300 efectivos y alrededor de 50 vehículos. A estas actuaciones se suma la licitación del nuevo contrato de recogida de residuos, con un presupuesto de 156,9 millones de euros para los próximos ocho años.

Según explicó el concejal, esta licitación permitirá incorporar más de 100 vehículos, 191 profesionales y 10.000 nuevos contenedores, con el objetivo de mejorar la prestación del servicio y avanzar hacia una gestión más eficiente y sostenible de los residuos.

El Ayuntamiento también ha iniciado la implantación progresiva del contenedor marrón y ha intensificado las tareas de limpieza, baldeo, desbroce, retirada de residuos y mantenimiento en distintos barrios del municipio dentro del Plan de Higiene Urbana. A estas actuaciones se añaden los trabajos coordinados con el área de Parques y Jardines y la implantación de puntos de acopio transitorios en cada distrito.