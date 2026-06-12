La parrillada XXL frente al mar que triunfa en Las Palmas de Gran Canaria: un plan perfecto para compartir y disfrutar este verano

Las parrilladas de pescado y marisco son uno de los glandes clásicos del verano. En Las Palmas de Gran Canaria hay un establecimiento ubicado en el barrio marinero de San Cristóbal que llama la atención de muchos vecinos y visitantes. Se trata de El Timón de Los Locos, un restaurante que ofrece una espectacular parrillada marinera que se ha convertido en uno de sus principales reclamos durante los meses de verano.

Los creadores de contenido @guachinchesmodernos han visitado la capital grancanaria y no han podio resistirse a visitar el establecimiento y probar su parrillada del verano. "Es XXL y la puedes disfrutar de miércoles a viernes y sábado por la noche", comentan.

Una parrillada XXL para compartir

Por un precio de 63,95 euros, la parrillada incluye una amplia selección de productos del mar acompañados por ensalada, papas arrugadas, papas fritas y pimientos de padrón. Los tiktokers destacan que se trata de una parrillada "a full" y recomiendan compartirla entre tres o cuatro personas.

Entre los productos que pueden encontrarse destacan pulpo, churros de pescado, chipirones, calamares, pescado frito, tacos de pescado, langostinos, mejillones y lapas, Además de un detalle que llamó especialmente al tención de la pareja `foodie´ que fueron los camarones, un ingrediente poco habitual en estas propuestas.

También explican que algunos productos pueden variar en función de la disponibilidad, siendo sustituidos por otros cuando se les agotan algunas existencias. "Si hay algún ingrediente que se acabe, es hasta fin de existencias, lo sustituyen por otro", avisan.

Para disfrutar junto al mar

Uno de los grandes atractivos del restaurante es su ubicación en el barrio marinero de San Cristóbal, un rincón ideal para disfrutar de una comida agradable y un baño en la playa. "La parrillada, un postre, el bikini y un bañito en la playa", definen el plan perfecto para quienes visiten el local.

Como broche final, se decantaron por la tarta de la abuela, un postre casero que según explican "hacen una mezcla de chocolate que no lo imita cualquiera".

¿Dónde encontrarla?

El Timón de Los Locos se encuentra en la calle Santiago Tejera Ossavarry, 82, en Las Palmas de Gran Canaria. Cuneta con una valoración de 4 estrellas en Google, lo que refleja la satisfacción de quienes han visitado el local.

Abre de miércoles a domingo para ofrecer servicio a sus clientes, mientras que lunes y martes el establecimiento permanece cerrado por descanso del personal.