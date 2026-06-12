Retenciones en la GC-1 tras la marcha del papa León XIV a Tenerife
La Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria informa de colas en la autopista por un vehículo averiado tras la marcha papal
La autopista GC-1 ya ha sido abierta totalmente al tráfico en ambos sentidos, además de las calles de Vegueta, Triana y Siete Palmas, en la capital grancanaria, tras la marcha del papa León XIV desde Gran Canaria a Tenerife.
No obstante, la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria informa de retenciones en la GC-1 debido a la avería de un vehículo averiado, en sentido al Sur de la Isla, en torno a las nueve de la mañana.
Por otro lado, mientras estuvo cerrada la GC-1 para facilitar la salida de la comitiva papal se produjeron colas en la GC-3, en la Circunvalación de Las Palmas de Gran Canaria.
En otro orden de cosas, un camión se ha averiado en la mañana de este jueves en la Avenida Juan XXIII, en la capital grancanaria, en sentido subida, señalan fuentes de la Policía Local.
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