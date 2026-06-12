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Retenciones en la GC-1 tras la marcha del papa León XIV a Tenerife

La Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria informa de colas en la autopista por un vehículo averiado tras la marcha papal

Colas, este viernes, 12 de junio de 2026, en la Circunvalación de Las Palmas de Gran Canaria por los cortes en la autopista GC 1 en dirección al sur de la isla por la salida del papa León XIV hacia el aeropuerto

Colas, este viernes, 12 de junio de 2026, en la Circunvalación de Las Palmas de Gran Canaria por los cortes en la autopista GC 1 en dirección al sur de la isla por la salida del papa León XIV hacia el aeropuerto / La Provincia

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Bruno Betancor

La autopista GC-1 ya ha sido abierta totalmente al tráfico en ambos sentidos, además de las calles de Vegueta, Triana y Siete Palmas, en la capital grancanaria, tras la marcha del papa León XIV desde Gran Canaria a Tenerife.

No obstante, la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria informa de retenciones en la GC-1 debido a la avería de un vehículo averiado, en sentido al Sur de la Isla, en torno a las nueve de la mañana.

Por otro lado, mientras estuvo cerrada la GC-1 para facilitar la salida de la comitiva papal se produjeron colas en la GC-3, en la Circunvalación de Las Palmas de Gran Canaria.

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En otro orden de cosas, un camión se ha averiado en la mañana de este jueves en la Avenida Juan XXIII, en la capital grancanaria, en sentido subida, señalan fuentes de la Policía Local.

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