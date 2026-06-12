El Risco de San Juan celebra medio siglo de lucha vecinal con la Medalla de Oro de Las Palmas de Gran Canaria

Situado a cuestas sobre el barranco Guiniguada, el Risco de San Juan es uno de esos barrios icónicos de Las Palmas de Gran Canaria que nacieron de las manos de sus propios vecinos y vecinas. La necesidad a veces hace virtud y, en este caso, se transformó en un movimiento que ha luchado por sacar adelante a una zona donde todo estaba por hacer allá por los años 70. Bajo esa premisa se fundó la asociación de vecinos Artemi hace medio siglo, un colectivo que el próximo 23 de junio recibirá la Medalla de Oro de la ciudad en el acto de Honores y Distinciones de las Fiestas Fundacionales.

«Cuando me llamó la alcaldesa con la noticia no pude evitar emocionarme y recordar a toda la gente que ha pasado por aquí durante años y ha luchado por este barrio», cuenta Antonio Marrero, presidente de la asociación. Sin duda, se trata de todo un reconocimiento a un colectivos pionero que ha logrado mantenerse en activo durante cinco décadas.

Un barrio de autoconstrucción

Todo comenzó en 1974, cuando la dictadura comenzó a abrir la mano. San Juan acogía a cientos de familias llegadas del interior de la Isla y en sus calles se multiplicaban las necesidades. «Teníamos carencias de todo tipo», recuerda Bernardo Medina, quien se apuntó a la asociación en los 70 cuando tenía 16 años, «esto era un barrio de autoconstrucción, no teníamos alumbrado, las calles estaban sin asfaltar», entre otras carencias.

El nombre Artemi de la asociación no fue casualidad. «Artemi Semidán fue el guanarteme que unificó los cantones de la Isla», explica Medina, «nosotros lo que queríamos era unificar las luchas vecinales del barrio y de la ciudad». Corrían las ansias de libertad y de cambio. «Construíamos sociedad desde abajo, ayudamos a desarrollar la democracia, queríamos mejorar los barrios».

Riscos de San Juan y San José desde la catedral de Santa Ana. / José Carlos Guerra

Lo hicieron en una época sin redes sociales. «Nadie nos imponía un relato desde un partido político», indica. Es más hacían las octavillas en la imprenta de casa de un vecino y luego las repartían «puerta a puerta». Entre tanto, con el cambio de década llegó a la asociación Juan Ramos Llarena, quien hoy ha vuelto a formar parte de la asociación.

Abrir el colegio

«Creamos el comité de lucha para abrir el colegio en lo que era la antigua batería militar», indica Ramos Llarena. Después de eso tocó continuar con todo lo que quedaba por hacer, «dejamos hasta diseñada la carretera de salida del barrio». De hecho, este fue uno de los caballos de batalla de la asociación para cuando llegó Pepe Sánchez, quien presidió el colectivo hasta principios de los 2000.

«Los atascos eran impresionantes, había un follón diario para entrar y salir del barrio», aclara Sánchez. Era mitad de los años 80 y, tal y como reconoce, allí «estaba todo por hacer». «Era un barrio gris de bloques, la numeración estaba revuelta, con números repetidos y muchas calles sin nombre», apostilla. Todo un galimatías que lograron solventar.

Las casas de colores

Nacieron así las campañas de embellecimiento para convertir San Juan en el barrio de las casas de colores. Con 52 callejones y muchas viviendas en situación alegal, «esto era la ciudad sin ley», apunta Ramos Llarena. «Tuvimos cuatro campañas para que la gente pudiera encalar y pintar», indica. El resultado es bien conocido: «Hubo una foto del barrio que después dio la vuelta al mundo, tuvo montón de premios».

«Todo fueron conquistas hechas a la administración», dejan claro en la sala. Pero, no todo se quedaba en mejoras físicas para el barrio, también impulsaron las actividades culturales en los 80 y 90, con hasta 16 edificiones de la semana cultural de la cometa. Una labor que la asociación ha seguido sacando adelante, con un aumento notable de actividades lúdicas en los últimos años a través del aula cultural de La Ladera.

Yes que la asociación, ya bajo el mando de Antonio Marrero, ha seguido intentando sacar adelante al barrio; buscando soluciones a problemas como la falta de accesibilidad y movilidad -con iniciativas como la silla oruga- o impulsando una destacada agenda cultural. Hoy el colectivo está formado por Santiago Gutiérrez González, Juan Ramos Llarena, María González Barrios, Estrella Coruña Vega, Ana Amador Talavera, Antonio Llorca Escalante, Yaiza Viñoy Santana, Anastasio Vega Pérez, Paulino Francisco Medina Sosa y Carmelo Reyes Ramos.