Tres estudiantes canarios alcanzan el 10 en la PAU: "Es muy emocionante ver el resultado de tanto esfuerzo"

Un total de 4.590 jóvenes se presentó, entre el 2 y el 5 de junio, a la fase general de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC). Los resultados han sido positivos: el 91,6% de los examinados, es decir, 4.203 alumnos, logró superar las pruebas. Las tres calificaciones más altas las han obtenido estudiantes de Gran Canaria.

El 'top 3' de los estudiantes lo forman Laura Falcón, del IES Politécnico de Las Palmas; Rafael Estupiñán, del IES Playa de Arinaga; y Catalina Pimentel, del CEIPS San Antonio María Claret. Los alumnos han obtenido un 10 en la fase general de la prueba y, este viernes, han sido reconocidos en la sede institucional del centro educativo en un acto presidido por el rector Lluís Serra, acompañado del vicerrector de Estudiantes, David Sánchez y del director de Acceso, Nicanor Guerra.

Segundo de Bachillerato supone un curso determinante en la trayectoria académica de miles de jóvenes. Tras meses de preparación, los estudiantes se enfrentan a la PAU, unos exámenes que pueden decidir su futuro, ya que de la nota obtenida depende, en gran medida, el acceso a la titulación universitaria deseada.

Falcón quiere estudiar Ingeniería Informática; Estupiñán se decanta por Traducción y Pimentel, Ingeniería en Energías Renovables. "Me pilló desprevenida, estoy muy emocionada de estar aquí y haber conseguido este resultado", expresa Falcón. "Al principio pensé que era una broma, no me podía creer que mi nota fuese una de las mejores", explica en la misma línea Estupiñán. A su vez, Pimentel cuenta que se encontraba en la misa del papa cuando le comunicaron la noticia, algo que le pilló totalmente por sorpresa. "Me hace mucha ilusión ver que todo el esfuerzo y el trabajo ha derivado en esto", afirma.

Recepción a los estudiantes con mejores calificaciones en la PAU de junio 2026 en la ULPGC / José Pérez Curbelo

Los tres coinciden en que la clave para obtener una buena calificación reside en prepararse bien a lo largo del curso y no dejarlo todo para las últimas semanas. Lo esencial, explican, es ser constante, estar atento a las clases, nutrirse lo máximo posible de ellas, y llevar las materias al día. "Al final es simplemente un examen, el trabajo lo llevamos haciendo dos años en el instituto. Hubo muchos nervios y estrés, pero estábamos preparados para lo que nos íbamos a enfrentar. Al final con esfuerzo diario y constancia se obtiene un buen resultado", asegura Pimentel. De la misma manera, Falcón define la PAU como "un broche a toda la labor realizada en bachillerato".

Los estudiantes, que han dedicado una media de seis horas diarias a la preparación de los exámenes, consideran que, además de la perseverancia, es fundamental encontrar un equilibrio entre el estudio y otras actividades que les permitan desconectar durante el periodo de preparación de los exámenes. Laura toca el violín en el conservatorio, un ejercicio que le ha ayudado a organizar mejor su tiempo y a ser más eficiente. “No hay que sobresaturarse, también hay que encontrar la forma de descansar”, asegura.

Buscar el equilibrio

Pimentel, por su parte, señala que “durante el curso hay que renunciar a cosas, pero lo bueno es gestionar de manera equilibrada los estudios, las actividades extraescolares y el tiempo con los amigos”. Estupiñán reconoce que no han tenido “todo el tiempo libre que les gustaría”, pero opina que no es necesario sacrificar por completo el ocio, ya que resulta clave para desconectar y rendir mejor. "Las semanas previas tampoco hay que apresurarse, el curso ya lo tienes, yo personalmente aproveché para descansar porque segundo de bachillerato es agotador con exámenes casi a diario, hay que respirar", afirma.

Nueva oportunidad

Por último, han querido dar las gracias a sus familias, quienes aseguran que les han apoyado a lo largo de su camino académico. "En casa están muy contentas, ellas también sufren a lo largo del año el estrés de bachillerato, a veces sienten hasta mas nervios que nosotros", cuenta Pimentel. "Ellos están muy orgullosos y yo muy agradecida porque me han acompañado en todo este proceso", asevera Falcón.

Junto a ellos, también fueron reconocidos por sus excelentes resultados Paula Suárez, Julia Kim, Xiana Cubas, Siena García, Susana Acosta, Ián Gutiérrez, Irene Sarmiento, Anabel García, Javier Suárez, Julia Rocco, Pablo Pérez, Eduardo Hernández y Adriana Bonino. Todos ellos han recibido como obsequio una bolsa con merchandising de la universidad. Por sedes, el mayor porcentaje de aprobados se registró en el sur de Gran Canaria, donde el 93,1% del alumnado resultó apto. A continuación se situaron Las Palmas de Gran Canaria (92,4%), Lanzarote (91,9%), el norte de Gran Canaria (91,8%), el sur de Fuerteventura (90,2%), el norte de Fuerteventura (89,8%) y Telde (87,7%).

Mientras estos estudiantes celebran unos resultados que premian meses de esfuerzo y dedicación, otros ya ponen la vista en una nueva oportunidad. La ULPGC ha abierto el plazo de automatrícula para la convocatoria extraordinaria de la PAU, cuyas pruebas se celebrarán entre el 30 de junio y el 2 de julio. Para muchos, el curso ha terminado; para otros, aún quedan unas semanas para perseguir la meta de acceder a los estudios con los que sueñan.