La ULPGC reconoce a los estudiantes con las mejores calificaciones de la PAU tras una convocatoria con un 91,6% de aprobados

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) ha reconocido este viernes a los estudiantes que han obtenido las mejores calificaciones en la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) de la convocatoria de junio. El acto, celebrado en la Sede Institucional, estuvo presidido por el rector, Lluís Serra, acompañado por el vicerrector de Estudiantes, David Sánchez, y el director de Acceso, Nicanor Guerra.

Los resultados de la PAU dejan un balance positivo. Un total de 4.203 estudiantes superaron la fase general de los exámenes, lo que supone un 91,6% de los 4.590 alumnos que se presentaron en las distintas sedes de la ULPGC en Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. Entre los aprobados figuran 2.431 mujeres, con una tasa de éxito del 91,7%, y 1.772 hombres, que alcanzaron un porcentaje de aprobados del 91,3%.

Durante el encuentro institucional fueron recibidos los 13 estudiantes de Gran Canaria que lograron las mejores calificaciones de la convocatoria. En total, entre todas las sedes de la ULPGC, las notas más altas correspondieron a 16 estudiantes, de los cuales 11 son mujeres y cinco hombres. Además, doce proceden de centros públicos y cuatro de centros privados.

La máxima puntuación de este año fue un 10 en la fase general de la PAU. La alcanzaron Laura Falcón, del IES Politécnico de Las Palmas; Rafael Estupiñán, del IES Playa de Arinaga; y Catalina Pimentel, del CEIPS San Antonio María Claret.

Junto a ellos, también destacaron Paula Suárez y Julia Kim, ambas con un 9,93; Xiana Cubas, con un 9,93; Siena García, con un 9,91; Susana Acosta, con un 9,90; Ián Gutiérrez, con un 9,88; Irene Sarmiento y Anabel García, ambas con un 9,87; Javier Suárez, con un 9,86; Julia Rocco, con un 9,85; Pablo Pérez, con un 9,83; y Eduardo Enrique Hernández y Adriana Bonino, ambos con un 9,81.

Por ramas de conocimiento, Ciencias y Tecnología registró el mejor porcentaje de aprobados, con un 95,3% de aptos entre los 2.362 estudiantes presentados. Le siguieron Música y Artes Escénicas, con un 95,4%; Humanidades y Ciencias Sociales, con un 87,6%; Artes Plásticas, Imagen y Diseño, con un 87,7%; y Bachillerato General, con un 80,5%.

Recepción a los estudiantes con mejores calificaciones en la PAU de junio 2026 en la ULPGC / José Pérez Curbelo

Resultados por sedes y próximos plazos de la PAU

En cuanto a las sedes, el mayor porcentaje de aprobados se registró en el sur de Gran Canaria, donde el 93,1% de los estudiantes superó la prueba. A continuación se situaron Las Palmas de Gran Canaria (92,4%), Lanzarote (91,9%), norte de Gran Canaria (91,8%), sur de Fuerteventura (90,2%), norte de Fuerteventura (89,8%) y Telde (87,7%).

Las calificaciones pueden consultarse desde este viernes a través del sistema MiULPGC y también han sido remitidas por correo electrónico a los estudiantes. El plazo para solicitar la revisión de exámenes permanecerá abierto del 15 al 17 de junio, mientras que las calificaciones definitivas se publicarán el día 19.

Por otro lado, la ULPGC ya ha abierto el plazo de automatrícula para la convocatoria extraordinaria de la PAU, cuyas pruebas se celebrarán entre el 30 de junio y el 2 de julio. Los interesados podrán formalizar su inscripción hasta el próximo 22 de junio.