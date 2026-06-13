Las 74 viviendas de alquiler social en Tamaraceite reanudan sus obras tras una paralización de más de un año

La promoción de 74 viviendas de alquiler social de Tamaraceite está un paso más cerca de su finalización. Las obras comenzaron en 2023 y su conclusión estaba prevista para finales de 2025. Sin embargo, en marzo de ese año los trabajos quedaron paralizados por problemas técnicos que obligaron a redactar un modificado de obra para corregir las deficiencias detectadas. Ahora, la actuación se retoma con un grado de ejecución de tan solo el 30,12%.

El nuevo plazo previsto es de trece meses, por lo que el edificio debería estar terminado para el verano del próximo año, es decir, después de un momento de especial relevancia por la celebración de las elecciones municipales previstas para el 23 de mayo de 2027. Por lo que la buena marcha de la obra será relevante de cara a la campaña electoral, ya que una de las principales promesas de la alcaldesa, Carolina Darias, fue la construcción de 1.000 viviendas públicas en la capital. En estos momentos, la estructura está ejecutada, aunque pendiente de refuerzo. El resto de partidas presenta todavía un avance limitado: las cubiertas están al 16,83%, la albañilería al 30% y las instalaciones apenas alcanzan el 0,73%, entre otras. El presupuesto inicial con que se licitó la obra fue de 8,5 millones de euros con financiación del Instituto Canario de Vivienda (Icavi). Pero al reanudar los trabajos el presupuesto asciende a 10.768.892 de euros.

Investigaciones

La obra también se vio envuelta en una polémica tras ser investigada por la Fiscalía por posibles irregularidades, que finalmente fueron descartadas. El Ministerio Público analizó si existían indicios de delito en la aprobación de modificaciones sin seguir el procedimiento reglamentario habitual, lo que habría impedido la participación de otras empresas interesadas en la ejecución de los trabajos. El caso fue archivado, aunque el responsable facultativo de la obra fue despedido.

Las modificaciones estaban relacionadas con problemas de cálculo en la cimentación y en la estructura, que llevaron a introducir cambios en el proyecto sin los correspondientes modificados. El pliego técnico recoge que se incorporaron nuevos pilares, lo que obligó a realizar un nuevo cálculo y a redactar un proyecto parcial de estructura. La obra quedó detenida cuando ya se había ejecutado parte de la cimentación y, tras una nueva revisión técnica, se elaboró el documento necesario para completar la estructura del edificio.

Detalles de las viviendas

El proyecto contempla la construcción de 74 viviendas destinadas a personas con escasos recursos. Se trata de las primeras viviendas públicas en este régimen cuya construcción se planificó en la ciudad después de 14 años sin poner sobre la mesa ningún tipo de proyecto destinado al alquiler social. El inmueble tendrá seis plantas, un local comunitario en la planta baja, dos portales, dos cajas de escalera y cuatro ascensores. La superficie de las viviendas oscilará entre los 51 metros cuadrados de los pisos de una habitación y los 125 metros cuadrados de las unidades de cinco dormitorios, pensadas para familias numerosas. La promoción incluirá 46 viviendas de tres habitaciones, 12 de dos, seis de cuatro, seis de una y tres reservadas para personas con movilidad reducida.

Al llegar al gobierno municipal, la alcaldesa, Carolina Darias, prometió en campaña la construcción de un millar de viviendas públicas en la capital para hacer frente a la crisis habitacional. En la actualidad, entre el Ayuntamiento, el Cabildo y el Gobierno de Canarias, hay 359 viviendas repartidas en seis promociones en construcción, aunque las previsiones elevan la cifra total a 1.296.

Tamaraceite Sur es la zona de la ciudad donde se concentra el mayor número de viviendas públicas previstas. En este enclave, en plena expansión urbanística, se proyectan cuatro promociones que suman 309 inmuebles: una de 131 viviendas, otra de 36, la de 74 que ahora se retoma y una última de 68 que aún está pendiente de sacar a licitación. Sin embargo, por ahora no se ha finalizado ninguno de los edificios previstos, ya que algunos siguen pendientes de concurso público y otros han tenido que paralizarse para introducir modificaciones en los proyectos iniciales.