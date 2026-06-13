Adiós a los camiones por Salto del Negro: el acceso provisional estará listo a finales de verano

El Cabildo de Gran Canaria avanza en la construcción del nuevo acceso provisional al Ecoparque Norte desde la GC-3, una actuación con la que pretende reducir el paso de vehículos pesados por los barrios de Salto del Negro y Hoya de la Plata, en Las Palmas de Gran Canaria. La obra se encuentra actualmente al 35% de ejecución y tiene prevista su finalización en agosto.

El proyecto ha sido impulsado por la Consejería de Medio Ambiente, Clima, Energía y Conocimiento del Cabildo grancanario con el objetivo de desviar buena parte de los más de 200 camiones que acceden cada día a las instalaciones del Ecoparque y que, en la actualidad, atraviesan este núcleo residencial. Se trata de una solución provisional a la espera del proyecto definitivo.

Una solución para reducir el tráfico pesado

La actuación busca disminuir las molestias asociadas al paso diario de camiones, entre ellas el tráfico pesado, el ruido y los olores relacionados con el transporte de residuos. El nuevo acceso provisional pretende ordenar parte de la circulación hacia el complejo ambiental y aliviar la presión que soporta Salto del Negro desde hace años.

La obra fue adjudicada a Hnos. García Álamo S.L. y cuenta con una inversión de 714.500 euros. Según los datos facilitados por la institución insular, los trabajos mantienen el calendario previsto y avanzan hacia su conclusión a finales de este verano.

Visita institucional a los trabajos

Durante una visita a las obras, el consejero de Medio Ambiente, Clima, Energía y Conocimiento del Cabildo de Gran Canaria, Raúl García Brink, señaló que la intervención responde a una demanda vecinal sostenida en el tiempo. El consejero afirmó que los residentes de Salto del Negro han soportado durante décadas el tránsito de vehículos pesados vinculados a la actividad del Ecoparque Norte.

García Brink explicó que el objetivo de la actuación es “reducir al máximo esas molestias y mejorar su calidad de vida”. También indicó que las limitaciones técnicas y normativas existentes impedían habilitar un acceso completo con entrada y salida directa desde la GC-3, "esta obra responde a una demanda histórica", apostilló.

Ante esas restricciones, el Cabildo ha optado por una solución provisional que considera viable para reducir de forma significativa el tránsito de camiones por Salto del Negro. La institución insular mantiene que esta intervención permitirá mejorar la convivencia entre la actividad del complejo ambiental y el entorno residencial más cercano mientras se continúa trabajando en alternativas definitivas para el acceso al Ecoparque Norte.

Proyecto definitivo

El verano pasado, el Cabildo encargó la redacción del que sería el proyecto definitivo para este problema vecinal. Esta solución pasa por la creación de una nueva vía de conexión entre el Ecoparque Norte y la GC-1, mediante un trazado que incluiría un túnel a través del entorno del Tívoli.

La propuesta prevé aprovechar parte de una pista ya existente y estudiar la conexión con el vertedero a través del Lomo de la Marfea, aunque el trazado definitivo deberá minimizar la afección ambiental sobre el tabaibal dulce y tener en cuenta la proximidad del túnel de Adolfo Cañas, en la GC-1.