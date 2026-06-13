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Cristina Ramos conmemora ‘60 años de Soul en el Atlántico’ en las Fiestas Fundacionales

La cantante Cristina Ramos rindió homenaje a Los Canarios y Teddy Bautista en un concierto que repasó el soul en la plaza de Santa Ana

Cristina Ramos junto a la City Dock Band, durante el concierto celebrado en la plaza de Santa Ana.

Cristina Ramos junto a la City Dock Band, durante el concierto celebrado en la plaza de Santa Ana. / Tony Hernández

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Adzubenam Villullas

Adzubenam Villullas

Las Palmas de Gran Canaria

Hace 60 años, el mítico grupo Los Canarios, liderado por Teddy Bautista, emprendió un viaje decisivo para descubrir los sonidos del soul estadounidense. Seis décadas después, la cantante Cristina Ramos desplegó este sábado por la noche en la plaza de Santa Ana su magnetismo y su versatilidad en un concierto conmemorativo a toda una trayectoria en el marco de las Fiestas Fundacionales de Las Palmas de Gran Canaria.

La cantante dio así la nota en el concierto ‘60 años de soul en el Atlántico’ en la plaza de Santa Ana, una cita que estuvo a la altura de la fuerza y carisma de la intérprete. La idea era rescatar el tiempo en el que el grupo Los Canarios, con Teddy Bautista a la cabeza, profundizaba en el sonido de Memphis tras realizar aquel viaje inspirador a Estados Unidos.

La City Dock Band

Y es que, a su regreso, la transformación musical de Teddy Bautista inspiró a generaciones y marcó el nacimiento de una escena que en Canarias tuvo referentes como La Sugar Hill Band de Toba y, más tarde, la City Dock Band, heredera de ese legado hasta hoy. De hecho, esta última es la que estuvo anoche sobre las tablas desplegadas en la plaza de Santa Ana.

Ramos, quien interpretó el jueves el Aleluya en el Estadio de Gran Canaria ante el papa León XIV, hizo vibrar al público en esta ocasión. Junto a la City Dock Band, además de la presencia de Toda y el propio Teddy Bautista, hicieron un recorrido por lo mejor del soul, con un homenaje a auténticos clásicos del género y al salto que dieron a este lado del Atlántico en los 60.

La plaza de Santa Ana durante la celebración del concierto de soul.

La plaza de Santa Ana durante la celebración del concierto de soul. / Tony Hernández

Durante la mañana y la tarde, el parque Doramas fue el epicentro de las Fiestas Fundacionales, con un espectáculo de títeres y la función Arigato, cuento que te canto. En este caso, tres educadores transforman cuentos en canciones interactivas con sus coreografías y juegos; con ritmos que van del funk a los estilos urbanos.

Música en el corazón de Vegueta

Las Fiestas Fundacionales, cuyo pistoletazo de salida se produjo el viernes con el pregón de la periodista Lourdes Santana, continuarán este domingo con Música en el corazón de Vegueta. La cita, que tradicionalmente se ha celebrado en horario vespertino los sábados, se traslada en esta ocasión a la mañana dominical.

Noticias relacionadas y más

Serán protagonistas los patios de la Casa de Colón, las Casas Consistoriales, el Colegio de Abogados y la Fundación Mapfre a partir de las 11:00 horas. También habrá notas en las plazas del Pilar Nuevo, de San Agustín y de la Real Sociedad Económica de Amigos del País. Cada una de las citas contarán con tres pases alternos.

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