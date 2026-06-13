«La identidad de Triana se ha perdido, le sobran zonas de ocio»: José Rexachs, expresidente de la zona comercial

Usted ha sido, además de propietario de la histórica librería Rexachs, presidente de la zona comercial abierta entre los años 2012 y 2014, ¿cómo ve Triana en la actualidad?

Llena de franquicias y multinacionales, pero veo lo mismo en todos los sitios. La identidad de Triana se ha perdido. Antes había alguna marca nacional como Cortefiel, pero era una tienda en medio de muchas más canarias. Se podía encontrar desde un alfiler a un elefante, era la calle comercial por excelencia. Es verdad que hubo un momento en que decayó un poco porque no había zona de ocio, pero ahora se han pasado, hay más ocio que comercio. Nos llegaron a dar el primer Premio Nacional al Mejor Centro Comercial abierto de toda España en 2012.

Es que además fue usted, junto a su familia, promotor del cambio que experimentó la zona hace más de una década respecto a la dinamización.

Sí, conseguimos un fondo europeo para poner el mismo tipo de letra en todos los reposteros, quitamos las banderolas, elegimos el color burdeos para dar cierta uniformidad a las farolas y colocamos paneles con directorios de las calles y los comercios.

Se empezó a hablar entonces de la dinamización de Triana y de la liberalización del comercio...

Sí, cuando el Estado permitió que las ciudades con más de 5.000 habitantes podían abrir los fines de semana sondeé a los comerciantes. No querían, me dijeron que iba a ser un disparate, que cuándo iban a descansar. Entonces, negocié que abriríamos el primer domingo de mes mientras no abrieran las grandes superficies, a excepción del Centro Comercial El Muelle, por los barcos, y nosotros. Tuvimos un éxito tremendo, recuerdo que el alcalde de Teror me apoyó, pero me pidió que no lo hiciera todos los domingos para que la gente siguiera acudiendo a las ferias. Incluso, desde Cecapyme me felicitaron. Pero a los dos años las grandes superficies protestaron y el Ayuntamiento empezó a echar balones fuera. Al final, acordaron abrir también los fines de semana de la temporada de cruceros y nos afectó. Ahí fue cuando presenté mi dimisión.

No hubo vuelta atrás...

Es que creo que una asociación de comerciantes es como la asociación de padres de un colegio. Está para colaborar, no para enfrentarse y consideré que estaba siendo una barrera entre el Ayuntamiento y el comercio. Muchos me llamaron para decirme que no abandonara el barco, pero lo que estaba pasando no entraba en mis principios.

Lo cierto es que, años después, Triana sigue abriendo el primer domingo de mes y sigue siendo un éxito. De hecho, de esa buena experiencia han bebido otras zonas comerciales, ¿no?

Sí, claro, cuando vieron el éxito todo el mundo quiso replicarlo, como Mesa y López.

Otra de las iniciativas que posicionó a Triana fueron las campanadas a mediodía el 31 de diciembre.

Fueron las primeras uvas de Fin de Año las dimos a las 12 de la mañana, rescatamos la campana y todo.

¿Qué opina de que en los últimos años un parte de los vecinos no hayan querido que se realice ese tipo de fiestas, como tampoco el Carnaval de Día o los conciertos de la Noche de Reyes?

Fue una de las cosas por las que me reuní con ellos. Les comenté que estas cosas eran algo que se hacen solo una vez al año y que ya habíamos quitado un montón de cosas, como que usaran los polvos de talco que era una cosa terrible que lo tupía todo. Pero no tiene sentido que estemos enfrentados. Los trianeros somos trianeros, los comerciantes y los residentes. La Noche de Reyes es algo histórico y cultural, no se ha quitado, pero se han reducido los horarios. Entiendo el derecho al descanso, pero todo es cuestión de diálogo.

Pero dice que la apertura del resto de zonas comerciales los fines de semana les afectó. ¿Sigue siendo un problema a día de hoy?

Aquel entusiasmo se perdió un tiempo, pero parece que ahora se ha vuelto a tomar la iniciativa. Hay una directiva nueva, joven, que está reimpulsando la zona, pero sigue habiendo cosas que aun se pueden hacer. Yo tenía propuestas que no salieron entonces como la de hacer una bolsa común para las tiendas. De una cara, el logo de la asociación; de la otra, la imagen de cada uno de los establecimientos.

¿Tiene contacto con esa nueva directiva para trasladarles esas ideas?

Sí, en honor a la verdad ha habido dos encuentros empresariales y siempre me han invitado.

¿Qué cosas cree que aún le faltan a Triana para seguir siendo una zona de referencia?

Creo que le falta más actividades y talleres, sobre todo para los niños. Está muy bien la música los fines de semana, es un atractivo; pero le sobra ocio, hay más restaurantes que comercios. Entiendo que ahora mismo hay una problemática tremenda con la venta online. En mi época lo fueron las grandes superficies.

Quizás por eso la oferta de ocio equilibra la situación en el comercio.

Seguramente. Hoy las tiendas luchan con la digitalización. Ser autónomo y comerciante es más duro que antes.

Volviendo a la nostalgia, ¿qué recuerdos tiene de la librería familiar?

Muchos, en lo personal, el momento en que tuve que hacerme cargo del negocio cuando mi padre enfermó. Tenía 20 años y estudiaba Dirección de Empresas en Madrid. Lo dejé para afrontar esa etapa que me dio grandes satisfacciones.

Su padre fue también un gran impulsor de Triana.

Fue un hombre emprendedor. Él, José Rexachs Miranda, ideó la iluminación de Navidad en la zona. El Ayuntamiento puso el consumo, pero los comerciantes la instalación. Fue la primera iluminación de este tipo en la ciudad. Pero mi padre fue también el creador de las primeras ferias del libro, algo que surgió de la iniciativa privada y que se fue institucionalizando después.

¿Y qué me dice de usted?

Creo que mi labor fue aportar la venta del libro de texto, fue un revulsivo para las librerías, liberalizar el sector y que no fueran los profesores o los directores los que lo hicieran, llevándose para ellos su comisión.