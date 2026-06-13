Papahuevos, alfombras y fuegos artificiales: así serán las fiestas de La Minilla

Hay fiestas que se miden por el número de asistentes y otras por su capacidad para reunir a todo un barrio alrededor de sus tradiciones. En La Minilla, la cuenta atrás ya ha comenzado para una semana de celebraciones que volverá a llenar sus calles de música, encuentros vecinales y actividades para todas las edades.

Del 15 al 22 de junio, este barrio de Las Palmas de Gran Canaria celebrará sus fiestas patronales con un programa que combina actos religiosos, propuestas culturales, actividades infantiles y algunos de los momentos más esperados por los residentes, como la confección de las tradicionales alfombras o la procesión por las calles del barrio.

Una semana para reforzar los lazos vecinales

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través de la Concejalía del Distrito Isleta-Puerto-Guanarteme, colabora un año más en una celebración que tiene como principal objetivo fomentar la convivencia y la participación ciudadana.

El concejal del distrito, Héctor Alemán, destacó que estas fiestas representan "una magnífica oportunidad para encontrarnos, compartir y seguir fortaleciendo los lazos que hacen de La Minilla un barrio vivo y participativo".

Asimismo, subrayó que la implicación de los vecinos resulta fundamental para mantener vivas unas tradiciones que forman parte de la identidad del barrio y contribuyen a reforzar el sentimiento de comunidad.

Triduo, recuerdos y encuentros vecinales

La programación arrancará este domingo 15 de junio con el triduo preparatorio en la Plaza del Sagrado Corazón de Jesús, que se prolongará hasta el martes 17. Durante esa jornada también tendrá lugar un café compartido destinado a recordar anécdotas, historias y vivencias ligadas a la evolución del barrio.

El miércoles 18 se celebrará uno de los actos más populares del programa: el tradicional Bingo del Pobre, una cita que cada año reúne a numerosos vecinos en un ambiente festivo y familiar.

Música, comida compartida y una noche de convivencia

La jornada del jueves 19 combinará tradición religiosa y convivencia vecinal. Tras la eucaristía y la ofrenda, los asistentes podrán participar en una noche musical con comida compartida y la actuación de la Parranda La Polvajera.

Será uno de los momentos más especiales de unas fiestas que buscan precisamente fortalecer la relación entre residentes de distintas generaciones.

Papahuevos, hinchables y las tradicionales alfombras

El viernes 20 llegará una de las jornadas más esperadas por las familias. El programa incluye un pasacalle de papahuevos por las calles del barrio, juegos infantiles e hinchables para los más pequeños y la elaboración de las tradicionales alfombras confeccionadas por los propios vecinos.

Estas creaciones artesanales se han convertido con el paso de los años en uno de los símbolos más representativos de las fiestas de La Minilla.

Procesión y fuegos artificiales

El sábado 21 tendrá lugar la procesión por las calles del barrio y una eucaristía en la Plaza del Sagrado Corazón de Jesús. La jornada concluirá con un espectáculo de fuegos artificiales que pondrá el broche festivo a una semana de celebraciones.

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Finalmente, el domingo 22 se celebrará una misa en recuerdo de los vecinos fallecidos desde las últimas fiestas, cerrando así una programación que volverá a convertir a La Minilla en punto de encuentro para residentes, familiares y visitantes.