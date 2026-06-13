Quevedo, el artista que llevó Canarias al mundo y recibirá la Medalla de Oro de Las Palmas de Gran Canaria

Pocas palabras se necesitan para identificar a Quevedo, un artista sobradamente conocido dentro y fuera de Canarias. Sus canciones han llevado el nombre del archipiélago al panorama mundial de la música urbana, poniendo la atención en Las Palmas de Gran Canaria por ser uno de los focos de inspiración de sus letras. Esos homenajes también van en sentido inverso: el cantante ha sido reconocido con la Medalla de Oro de la ciudad, que recibirá en el marco del 548 aniversario de su fundación.

La vinculación del artista con la capital grancanaria no se limita a una etiqueta biográfica, sino que se erige como un símbolo de pertenencia y emocionalidad que está presente en muchos de sus temas, como es el caso de Ahora qué o Ni borracho. Pero más allá del plano musical, Quevedo demostró que Las Palmas de Gran Canaria ocupa un lugar muy especial en su esfera personal con el anuncio de su álbum más reciente, El Baifo, que iluminó la playa de Las Canteras con un espectáculo de drones.

Arraigo y orgullo isleño

Su mente creativa ha tomado un fuerte impulso con este último proyecto, evidenciando ese arraigo isleño que caracteriza al artista. Y es que el álbum tiene una intencionalidad muy clara: reivindicar la identidad canaria con orgullo, autoestima y una visión contemporánea. Lo hace con temas como Gáldar, La Graciosa, Mi Balcón o Hijo de Volcán, que evocan directamente algunos elementos clave de las islas.

No cabe duda de que su centro está en Canarias, pero sus temas han logrado trascender fronteras al convertirse en uno de los artistas nacionales más escuchados dentro y fuera de España. Además, su seña es un claro ejemplo de que la canariedad puede cristalizar de formas muy diversas, sin ir estrictamente vinculada al lugar de nacimiento.

Estudiante de ADE y albañil

Pedro Luis Domínguez Quevedo nació en Madrid el 7 de diciembre de 2001 y vivió un tiempo en Brasil. Fue a los cinco años cuando se mudó a Gran Canaria, el lugar donde se crio y que identifica como su hogar.

El rap entró en su vida como un juego, sin tener todavía demasiada destreza, cuando tenía 14 años. Se inició en el mundillo a través de las batallas de gallos, pero pasó un tiempo antes de que la música se convirtiera en algo más que un pasatiempo e irrumpiese en el panorama urbano isleño: estudió Administración y Dirección de Empresas durante algo más de un año mientras trabajaba como albañil.

El panorama canario urbano

El fenómeno de Cayó La Noche sirvió como un fuerte impulso para distintos artistas canarios que empezaban a irrumpir en la escena urbana, como es el caso del propio Quevedo, La Pantera, Juseph, Bejo, Cruz Cafuné, Abhir Hathi o Lucho RK. Poco después llegaron otros temas y colaboraciones que fueron el telón de apertura de su salto al gran público.

El punto de inflexión llegó con la sesión 52 de las colaboraciones musicales de Bizarrap, en 2022. Con ese escaparate llevó al mundo la canción Quédate, que fue un éxito inmediato y alcanzó el número uno global en Spotify. Ese impacto se tradujo en un premio y tres nominaciones en los Latin Grammy, además de que su sesión fue reconocida como Mejor Canción Urbana en 2023.

La evolución del artista en trés álbumes

Quevedo lanzó su primer álbum de estudio en 2023, Donde quiero estar, y ese mismo año reforzó su posición global con Columbia, uno de sus mayores éxitos en solitario. Pero el vértigo de la fama vino con la decisión de echar el freno temporalmente: en 2024 publicó La última, una canción con la que dio por cerrada una intensa etapa llena de exposición mediática.

Regresó con una mirada consciente y reflexiva en noviembre de ese mismo año con Buenas noches, su segundo álbum, con el que también amplió sus registros. Además, este trabajo aunó colaboraciones con Aitana, De La Ghetto, De La Rose, La Pantera, Pitbull, Rels B, Sech, Sin Nombre y Yung Beef.

La llegada de El Baifo ha supuesto un nuevo repunte en su carrera de éxitos que ha sido recibido con especial cariño dentro en las islas. De su trabajo pueden sacarse muchas conclusiones, pero hay una que está más que clara: un artista formado en Las Palmas de Gran Canaria puede aspirar a situarse en las listas globales sin desprenderse de su acento y sus señas identitarias, llevando pequeños retazos del archipiélago al mundo entero.