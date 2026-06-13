Los vecinos de Mesa y López cargan contra la MetroGuagua: "Estamos hartos de las obras"

Cerca de 5.000 vecinos de Las Palmas de Gran Canaria ya han firmado en la web www.movilidadquefunciona.com para parar el actual proyecto de la MetroGuagua. Los nacionalistas, que este sábado han estado en la avenida José Mesa y López, siguen recogiendo rúbricas y escuchando las opiniones de la ciudadanía sobre este sistema de transporte público “que ni está ni se le espera”, afirmaron.

“El Ayuntamiento está tirando el dinero a la basura” -aseguraron los vecinos- “en vez de utilizar ese dinero para reforzar las líneas de guaguas que sí funcionan, o emplearlo en otros servicios básicos como la limpieza de la ciudad”. Otros señalaron que “son miles de euros los que este gobierno municipal está derrochando con la MetroGuagua y lo único que hemos visto en estos 10 años son obras y más obras; estamos hartos de que la ciudad esté patas arriba”. “Esta ciudad necesita más zonas de sombra, más zonas para pasear, reformar las aceras, poner más bancos, etc., y el Ayuntamiento no invierte en esto, pero sí en seguir tirando el dinero con la MetroGuagua”, indicaron los vecinos a los nacionalistas.

Coalición Canaria mantiene que la ejecución que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria está llevando a cabo con este proyecto de BRT “no está cumpliendo con los objetivos con los que se diseñó, porque una década de obras para no ver a día de hoy ningún resultado es la máxima expresión de que este Ayuntamiento ha fracasado”.

“La ciudad necesita mejoras en su transporte público, mejoras que desde luego no van a llegar con la MetroGuagua. Así que hay que hacer autocrítica, parar y repensar qué hacer”, subrayaron.

Noticias relacionadas

Los nacionalistas animan a los vecinos de la capital a mostrar su disconformidad con la gestión del grupo de gobierno municipal y recuerdan que el próximo sábado 20 de junio estarán recogiendo firmas en el Mercado Central.