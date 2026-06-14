Benito Cabrera cautiva a Las Palmas de Gran Canaria tras hacerlo en Arguineguín ante el papa León XIV

Tanganillos, malagueñas, folías y una isa parrandera como guinda final. El timplista Benito Cabrera deleitó este domingo al público que atestaba el patio de la Casa de Colón, en Las Palmas de Gran Canaria. Lo hizo acompañado de un cuarteto de cuerda de la Orquesta Sinfónica, quienes completaron una propuesta que más que aplaudida. Música en el corazón de Vegueta -uno de los actos centrales de las Fiestas Fundacionales- regresó en esta ocasión al barrio histórico en una edición matinal que ofreció jazz, boleros, tangos y hasta bandas sonoras.

Benito Cabrera cambió en esta ocasión el muelle de Arguineguín, donde actuó el pasado jueves en el encuentro del papa León XIV con migrantes de diversas nacionalidades, por el barrio fundacional de Las Palmas de Gran Canaria. El tinerfeño trajo hasta la Casa de Colón un sonido "anclado" en su raíz a través de una danza del cortejo en la que combinó tanganillos y tajarastes.

Música en el corazón de Vegueta. Escenarios repartidos por toda Vegueta (patio de la catedral, casas consistoriales, colegio de abogados, Mapfre, San Agustín) | 14/06/2026 / Andrés Cruz

La pureza de las folias

El timplista elogió "la mistura cultural" de las malagueñas isleñas, la pureza de las folías, a las que definió como "un género fantástico". No faltó 'Nube de hielo', un tema más que emotivo, el más conocido de su carrera y el cual ya interpretó en la visita del papa León XIV a Arguineguín. En esta ocasión lo acompañaron Paula Torres al violonchelo, Álvaro Reyes a la viola, Néstor Henríquez al violín, y Rubén Sánchez Araña como primer violonista.

Mientras tanto, en la calle Herrería la cola para poder acceder al siguiente pase de Benito Cabrera daba la vuelta a la esquina de la Casa de Colón. Y eso que a escasos metros de allí La Musicleta afinaba para deleitar al público con un jazz movido. Entre puestos de artesanía y de jugo de caña de azúcar, los músicos, a bordo de su particular bicicleta hicieron vibrar a la plaza del Pilar Nuevo.

El tradicional mercadillo de artesanía que cada domingo se coloca en la trasera de la catedral cambió así las actuaciones folclóricas por el jazz. Por un momento las calles coloniales del corazón fundacional de la ciudad se trasladaron a Nueva Orleans. No faltó el Hit the road Jack de Ray Charles. El swing del sudeste norteamericano hizo buen sabor de boca entre turistas y locales.

Música en el corazón de Vegueta. Escenarios repartidos por toda Vegueta (patio de la catedral, casas consistoriales, colegio de abogados, Mapfre, San Agustín) | 14/06/2026 / Andrés Cruz

De Cuba a Buenos Aires

Al final de la calle de los balcones, este particular viaje por la música continuaba por Cuba. En este caso el grupo Son X Tres convirtió la plaza de la Real Sociedad Económica de Amigos del País en un rincón de La Habana. Los caribeños trajeron son cubano y guaracha con temas como Tiene que haber de to’ o Idilio de Willie Colón. Cerraron con un taller de salsa, «y si no saben bailar, se toman dos o tres traguitos y saben, cualquiera baila así de esa forma».

De la perla del Caribe a Buenos Aires. Barrio de Tango reinó en la plaza de San Agustín con algunos de los clásicos del género. A pesar del sol de justicia, una pareja bailó al son de las milongas interpretadas por Guada Márquez. El Por una cabeza de Carlos Gardel resonó en Vegueta. Y es que el género argentino por excelencia habla de lo cotidiano, de la nostalgia y, en este caso, de algo tan crudo como pueden ser las apuestas de caballos.

Música en el corazón de Vegueta. Escenarios repartidos por toda Vegueta (patio de la catedral, casas consistoriales, colegio de abogados, Mapfre, San Agustín) | 14/06/2026 / Andrés Cruz

Menos patios que en citas anteriores

La oferta musical la completaron otros tres patios -menos que en citas anteriores, dado que no hubo música ni en la catedral ni en la Casa de la Iglesia-. En el Colegio de Abogados, entre plataneras y balcones canarios, los Archinautas trajeron jazz liderados por el contrabajista Carlos Meneses. El grupo presenta una propuesta en la que mezclan tradicional de las dos orillas del Atlántico.

En las Casas Consistoriales, la Súbita Koral deleitó al público sofocado por el mediodía con la reinterpretación de clásicos del cine como Dancing in the rain, Skyfall o el Chim Chim Chery de Mary Poppins. Por última, la Fundación Mapfre acogió en su patio ecléctico un tributo a los pioneros del bolero, Los Panchos, a tres voces y de la mano de Los Tres Aries.