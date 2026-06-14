Nereida Castro Martín, Hija Adoptiva de Las Palmas de Gran Canaria: "Esta es una ciudad que acoge"

La defensa de los derechos de la infancia es una labor a la que Nereida Castro Martín ha dedicado buena parte de su vida. Su profundo compromiso social está vinculado a uno de los proyectos en los que se ha empleado con mayor ahínco como vicepresidenta de Unicef en Canarias: las Ciudades Amigas de la Infancia. Gracias a su desempeño y su amplio entendimiento de la solidaridad, Las Palmas de Gran Canaria la ha nombrado Hija Adoptiva, un reconocimiento que recibe como un "gran honor" y un aliciente para seguir avanzando en la sensibilización sobre los derechos infantiles.

"Para mí es un gran honor que me hayan nombrado Hija Adoptiva porque llevo 49 años viviendo en Gran Canaria y 43 en la capital, que es una ciudad que acoge. Unicef ha sido una gran oportunidad de vida para conocer a gente con diferentes perfiles y trabajar por los derechos de los niños. He podido aprender muchísimo y conocer a gente muy comprometida", relata.

Una red de territorios por la infancia

Ciudades Amigas de la Infancia es una de las iniciativas en las que se ha volcado en los últimos años –en colaboración con el Consistorio– utilizando como hoja de ruta la Convención sobre los Derechos de los Niños. Se trata de un programa de Unicef al que puede sumarse cualquier ciudad, pueblo, comunidad o sistema de gobierno local comprometido con el cumplimiento de los derechos de las niñas, los niños y adolescentes.

Las Palmas de Gran Canaria se adhirió a esta red de territorios en el año 2021 con el objetivo de promover el libre ejercicio de los derechos infantiles, de modo que los niños, niñas y adolescentes puedan alcanzar su pleno desarrollo.

Una larga trayectoria social

Castro ha mantenido una estrecha vinculación con Unicef desde el año 1995, cuando dio sus primeros pasos dentro de la organización en el área de voluntariado. Desde entonces ha ejercido como vicepresidenta, presidenta autonómica, tesorera y miembro de la Junta Directiva, integrando sus labores diarias con múltiples proyectos de concienciación.

De ella destaca su especial sensibilidad con las discapacidades, por lo que también está personalmente asociada a la residencia San Juan de Dios. En sus palabras, este centro realiza "una labor encomiable" con una "atención buenísima" en la que "hacen partícipe de todo a las familias".

Castro forma parte de Charter 100 desde su fundación, una organización sin ánimo de lucro conformada íntegramente por mujeres de distintos sectores profesionales, cuyo objetivo es avanzar hacia la igualdad y la equidad reales. Además, ha estado en el equipo directivo de Funteac, una fundación que pretende brindar apoyo a las personas con trastornos cognitivos atendiendo sus necesidades específicas y fomentando su integración plena en la sociedad.

De la educación a las vacunas

Son muchos los proyectos en los que ha participado dentro del marco de Unicef, algunos de los cuales también ha coordinado. Desde la integración infantil hasta la defensa de la lactancia materna, pasando por el acceso a las vacunas o la educación universal, Castro recuerda con especial cariño algunas iniciativas que tuvieron lugar en distintos países africanos, como parte de sus programas de cooperación internacional. De ellos destaca las campañas de vacunación, además de las de prevención del VIH.

Paralelamente, continúa desarrollando cursos de salud mental en colegios y mantiene distintos convenios con centros amigos de Unicef, no solo en la ciudad o en la isla, sino también en el resto archipiélago canario.

Compromiso y sensibilización

Con una visión a medio y largo plazo, tiene el convencimiento de que Unicef todavía tiene por delante una extensa hoja de ruta: "Yo creo que vamos por el buen camino y seguimos sumando. Siempre tenemos ese cuidado y ese respeto hacia todos los proyectos de sensibilización y cooperación internacional en los que trabajamos. Hemos tenido unos años buenos y queremos seguir trabajando por la sensibilización y la educación".

Su formación académica empezó en el Colegio de La Asunción, en Tenerife, un centro coordinado por las monjas francesas. De ellas destaca un "gran compromiso social" que sembró la semilla de unos valores que mantiene en el presente. Después de finalizar sus primeras etapas educativas, estudió Relaciones Laborales y poco después de finalizar sus estudios se adentró en la defensa de los derechos de la infancia, donde ha permanecido desde entonces con un firme compromiso y una gran convicción.