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La transformación de la estación de guaguas de San Telmo comienza en julio y durará ocho meses

Las obras se ejecutarán por fases y con cerramientos móviles para que el espacio pueda seguir operando durante los trabajos

La Estación de Guaguas de San Telmo se prepara para su remodelación

La Estación de Guaguas de San Telmo se prepara para su remodelación

Esther Medina Álvarez

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Esther Medina Álvarez

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Las Palmas de Gran Canaria

La transformación de la Estación de San Telmo comenzará en el mes de julio después de que la Autoridad Única de Transporte de Gran Canaria formalizara el pasado 4 de junio el contrato con Misur Technological Solutions, la empresa que se encargará de realizar la reforma de la galería comercial, el acceso desde la Avenida Marítima y la zona de tránsito con un presupuesto final de 527.480,65 euros.

El proyecto diseñado para esta estación de guaguas que fue inaugurada en julio de 1987 tiene como objetivo mejorar y embellecer este espacio desde el que la empresa Global conecta la capital grancanaria con el resto de municipios de la isla. En concreto, las obras se centrarán en la travesía comercial que conecta el parque San Telmo con la zona de operaciones, los pilares de la zona de cocheras y el acceso situado al Este. Además, contempla una actuación para mejorar la seguridad de los usuarios que esperan las guaguas.

Una estación con deterioros visibles

Se trata de una actuación muy necesaria dado el estado actual de deterioro de la estación. En el pliego de concisiones técnicas de la licitación pública se recoge que las instalaciones vistas del techo del pasaje se perciben como caóticas y antiestéticas, que el pavimento presenta roturas y serigrafiados, y que el conjunto da una imagen obsoleta pese a que la estación sigue dando servicio a miles de usuarios cada día.

Asimismo, en las cocheras se aprecia deterioro en la base de los pilares y se advierte la necesidad de mejorar la seguridad en las zonas de parada, donde las guaguas pueden dejar líquidos resbaladizos o incluso golpear accidentalmente a algún usuario. La salida Este también aparece descrita como deteriorada, con rampas sin barandillas adecuadas y descascarillamientos en paramentos verticales y horizontales.

09-06-2026 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. Entrada a la estación de guaguas de San Telmo | 09/06/2026 | Fotógrafo: Andrés Cruz

Entrada a la estación de guaguas de San Telmo / Andrés Cru

Conservación, seguridad y renovación de acabados

Desde el punto de vista urbanístico, el proyecto no plantea la realización de una transformación estructural ni la modificación de la geometría, la envolvente o la relación del edificio con su entorno; tan solo se plantea como una actuación de conservación para renovar acabados interiores, mejorar la percepción del espacio y reforzar condiciones de uso y seguridad. En líneas generales, los trabajos son estéticos y de renovación, aunque incluyen mejoras concretas de seguridad, eliminación de elementos que puedan producir resbalones, iluminación y barandillas.

Obras por fases para mantener las guaguas

Para reducir el impacto de los trabajos en la operativa del transporte y de la actividad de la galería comercial, la empresa adjudicataria debe presentar a la Autoridad Única de Transporte de Gran Canaria, dependiente del Cabildo grancanario, una propuesta de división de las actuaciones por fases que tendrá que ser validado antes del inicio de las obras.

Además de la ejecución por fases, para garantizar el funcionamiento de las guaguas se procederá a delimitar las zonas de trabajo con cerramientos perimetrales reutilizables que se irán desplazando según avance la obra, así como la previsión de realizar determinados trabajos en horario nocturno en caso necesario, como el desmontaje de la iluminación, detectores, cámaras, altavoces, señalización, instalaciones o cerramientos.

De esta manera, la Autoridad Única de Transporte de Gran Canaria se asegura de que la estación siga operando durante los ocho meses que durarán las obras.

Galería comercial de la estación de guaguas de San Telmo

Galería comercial de la estación de guaguas de San Telmo / Andrés Cruz

Renovación de la galería comercial

En la galería comercial, la intervención incluye la sustitución de luminarias, la renovación de pintura, la instalación de falsos techos registrables para ocultar instalaciones, el revestimiento de pilares, la colocación de pavimento vinílico, la adaptación de la carpintería de la vidriera existente y la integración de los carteles de los locales comerciales dentro del nuevo revestimiento continuo.

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Por otro lado, en la zona de cocheras, la Autoridad Única de Transporte de Gran Canaria prevé sanear y revestir los pilares, incorporando elementos como pantallas, extintores, señalética o tablones de horarios, además de una actuación tipo para mejorar la seguridad en el estacionamiento de guaguas. En la entrada y salida situada al este, por su parte, se renovarán los acabados, se sustituirán barandillas, se repararán elementos constructivos dañados y se adaptarán las instalaciones para poder colocar carteles o anuncios nuevos.

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