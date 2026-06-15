Alcaravaneras estrena asfaltado en 15 calles que llevaban 30 años sin renovarse

Las máquinas ya trabajan en Alcaravaneras. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha iniciado este lunes el asfaltado de las calles del barrio, una intervención que renovará cerca de 39.000 metros cuadrados de calzada y alcanzará a 15 vías en las que no se acometía una actuación integral de este tipo desde hacía más de 30 años.

Los primeros trabajos se concentran en Ingeniero Salinas, desde donde la obra avanzará por fases para limitar los cortes de tráfico y evitar que las afecciones se extiendan al mismo tiempo por todo el barrio. La intervención se desarrollará en horario diurno, entre las 08.00 y las 18.00 horas, “para favorecer el descanso de los vecinos y vecinas”, en palabras de la alcaldesa, Carolina Darias.

La primera fase incluye siete tramos de distintas calles, sobre todo en la parte del barrio comprendida entre las calles Pío XII y Concepción Arenal. Además de Ingeniero Salinas, el asfaltado llegará a Alfredo Calderón, Blasco Ibáñez, Víctor Hugo, Pi y Margall y Barcelona, entre otras vías. Los cortes irán cambiando a medida que progresen los trabajos y podrán prolongarse de forma puntual para completar la señalización horizontal.

Quince calles y casi 39.000 metros cuadrados

El proyecto incluye actuaciones en Manuel González Martín, Ingeniero Salinas, Alfredo Calderón, Italia, Blasco Ibáñez, Víctor Hugo, Pi y Margall, Barcelona, Luis Antúnez, Bilbao, Alemania, Valencia, Mas de Gaminde, Concepción Arenal y Néstor de la Torre.

La repavimentación llega después de los trabajos preparatorios iniciados en abril, centrados en la mejora de la accesibilidad. Esa primera parte de la obra ha permitido rebajar aceras, intervenir sobre más de 2.300 metros cuadrados de espacio peatonal y construir 12 nuevos pasos de peatones. “Hemos conseguido, con carácter previo al asfaltado, mejorar la accesibilidad y la seguridad vial en toda la zona”, subrayó la alcaldesa durante una convocatoria de prensa realizada este lunes.

Con esa fase ya avanzada, el Ayuntamiento afronta ahora la renovación del firme, que se ejecutará en tres etapas hasta completar el conjunto de calles incluidas en el proyecto.

Cortes de tráfico por fases

La organización de la obra prevé cerrar únicamente los tramos en los que se esté trabajando. Durante ese tiempo se habilitarán recorridos alternativos para mantener la circulación en el entorno y se conservará el acceso a viviendas y garajes.

Mapa facilitado por el Ayuntamiento con la actuación de asfaltado prevista en Alcaravaneras. / LP /DLP

La intervención ha comenzado en Ingeniero Salinas y continuará de forma progresiva por el resto de vías. El calendario concreto dependerá del ritmo de ejecución y de las condiciones de cada tramo.

La actuación cuenta con un presupuesto de 1,14 millones de euros y forma parte de un contrato más amplio que también incluye trabajos en Escaleritas y Guanarteme, con una inversión conjunta de 2,89 millones.

Una renovación pendiente desde hacía décadas

Alcaravaneras no recibía una intervención integral de asfaltado desde hacía más de tres décadas. El deterioro acumulado del firme y la necesidad de adaptar los cruces y aceras habían convertido esta actuación en una de las principales demandas del barrio.

Las obras forman parte del Plan de Asfaltado 2024-2031, con el que el Ayuntamiento prevé intervenir en 474 calles de la ciudad y movilizar alrededor de 40 millones de euros durante ese periodo.

Hasta ahora, el Consistorio asegura que ha asfaltado o mantiene obras en más de 105 vías de distintos barrios. La planificación municipal prevé superar los 10 millones de euros en nuevas actuaciones hasta 2027.