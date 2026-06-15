Almatriche gana seguridad vial: luz verde a la obra que permitirá el desdoblamiento de la carretera

La carretera de Almatriche ha sido escenario de diversos atropellos y accidentes desde hace años, lo que ha mantenido encendidas las alertas de los vecinos y vecinas del barrio ante la falta de aceras transitables. Después de varias décadas demandando medidas para mejorar la seguridad, las obras venideras permitirán aliviar sus preocupaciones: el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha adjudicado los trabajos para ejecutar el esperado desdoblamiento de la vía, que también optimizará la movilidad de la zona.

Las obras para llevar a cabo el enlace cuentan con un presupuesto total de 933.000 euros y están a cargo de la empresa Hermanos García Álamo, S.L.U. El proyecto –financiado a través del Plan de Cooperación del Cabildo de Gran Canaria con los ayuntamientos– abarca una superficie total de 4.500 metros cuadrados. En ella se incluirán aceras de hasta tres metros de ancho para el tránsito de peatones a ambos lados de la vía.

Proyecto para el desdoblamiento de la carretera de Almatriche / LP/DLP

Modificación de los usos

La intervención incluye la renovación de 3.900 metros cuadrados de asfalto, donde también se colocará una mediana y habrá una modificación de los usos. Concretamente, los cambios se traducen en que el tráfico de subida circulará por la carretera de Almatriche, mientras que el de bajada se canalizará por la calle Juan Hidalgo. De este modo se dará continuidad a dicha vía, en la que se prevé realizar una urbanización completa.

Por otro lado, se renovarán las redes soterradas de saneamiento, pluviales, abastecimiento, contraincendios, baja tensión, alumbrado público y telecomunicaciones, además de la obra civil asociada a riego y jardinería.

Futuras mejoras en el entorno

Estas obras son el paso previo a la futura reordenación viaria del entorno, que concentrará la mayor parte de los cambios en la zona baja de Almatriche. Parte de ellos se ejecutarán entre la rotonda de acceso a San Lázaro y Siete Palmas, además de la confluencia con Juan Hidalgo.

Al margen de estas novedades, los vecinos y vecinas de Almatriche han manifestado que el área requiere múltiples intervenciones para mejorar la seguridad y la movilidad. Entre sus reivindicaciones se encuentra la necesidad de colocar dispositivos reductores de velocidad, como lomos de asno, para que los vehículos circulen con mayor prudencia.