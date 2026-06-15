Darias pide a Clavijo 'fair play' con la solicitud de zona tensionada para Las Palmas de Gran Canaria: "Merecemos una respuesta"
La alcaldesa acusa al Ejecutivo regional de ganar tiempo para no admitir a trámite el expediente de Las Palmas de Gran Canaria, solicitado hace más de un año
La tramitación de la declaración de Las Palmas de Gran Canaria como zona residencial tensionada abrió este lunes un nuevo cruce de reproches entre el Ayuntamiento y el Gobierno de Canarias. La alcaldesa, Carolina Darias, reclamó al Ejecutivo regional una respuesta clara sobre un expediente que, según recordó, acumula más de un año de recorrido. “La ciudad se merece una respuesta”, subrayó.
La regidora contestó así al presidente Fernando Clavijo quien la semana pasada, en sede parlamentaria, pidió al Consistorio más información para poder admitir a trámite la solicitud. Clavijo aseguró que el Ejecutivo aceptará la petición si el Ayuntamiento acredita que cumple los requisitos legales. “Si reúne las condiciones, se aceptará”, afirmó, aunque advertía que la declaración “no va a servir de nada”.
Cronología
La alcaldesa recordó que el proceso se inició en mayo de 2024, cuando el Pleno municipal aprobó instar al Gobierno regional a aplicar esta figura. “No tuvimos respuesta y, aun así, por nuestra cuenta llevamos a cabo un estudio riguroso en colaboración con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria”, afirmó.
Añadió que en enero de 2025 el Pleno aprobó la remisión de ese informe al Ejecutivo autonómico. “Pasó el tiempo y tuvimos que hacerle un recordatorio para que el expediente no caducara”, añadió Darias antes de subrayar que “casi año y medio después todavía no ha admitido a trámite el expediente”.
¿Para qué lo hace? Para que no empiece a contar el plazo de seis meses que da la Ley de Vivienda estatal para resolver el asunto y someterlo a información pública
Darias cuestionó los motivos de esa demora y acusó al Gobierno de Clavijo de retrasar el procedimiento para evitar que empiece a correr el plazo legal de resolución. “¿Para qué lo hace? Para que no empiece a contar el plazo de seis meses que da la Ley de Vivienda estatal para resolver el asunto y someterlo a información pública”, manifestó.
Si reúne las condiciones, se aceptará
La alcaldesa también apeló a la lealtad institucional y reclamó “fair play” entre administraciones. “Lo menos que debemos tener es una respuesta clara sobre por qué se niega a la capital grancanaria lo que tienen otras ciudades del país” y defendió que la declaración de zona tensionada no debe abordarse como una cuestión ideológica. “No se trata de una cuestión de fe, sino de derechos y de aplicación de la ley”.
La regidora defendió la política como “un arma de transformación poderosa” y acusó al Gobierno autonómico de rechazar la medida desde un inicio. “Es evidente que hay fuerzas políticas que forman parte del Ejecutivo regional que no quieren oír hablar de zona tensionada y, por tanto, no quieren ver la posibilidad de que a las familias de la ciudad se les rebaje el alquiler”, aseguró. Darias añadió que otras localidades han trasladado al Consistorio que la aplicación de esta figura ha permitido mejoras para contener los precios del alquiler.
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