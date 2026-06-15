EMALSA inicia obras de mejora en la red de saneamiento de la calle Simancas
La actuación obliga a cortar al tráfico un tramo de la vía hasta el miércoles, aunque no afectará al suministro de agua
EMALSA ha comenzado este lunes, 15 de junio, los trabajos de reparación de un albañal en la calle Simancas, a la altura del número 67, dentro de su programa de mantenimiento y mejora de la red de saneamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
La intervención tiene como objetivo garantizar el correcto funcionamiento de las infraestructuras y prevenir futuras incidencias en la zona. La empresa prevé que los trabajos tengan una duración aproximada de tres días y concluyan el próximo miércoles, 17 de junio.
Para ejecutar la obra con seguridad, será necesario cortar al tráfico la calle Simancas en el tramo comprendido entre los números 65 y 74. Además, se ocuparán temporalmente varias zonas de estacionamiento situadas entre los números 82 y 86, así como entre los números 67 y 71.
La compañía asegura que adoptará medidas para reducir las molestias a vecinos, comerciantes y conductores, y agradece la colaboración de las personas afectadas durante el desarrollo de los trabajos.
EMALSA recuerda que, al tratarse de una actuación en la red de saneamiento, el servicio de abastecimiento de agua no se verá afectado y continuará prestándose con normalidad.
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