El IES Pérez Galdós recibe una mención honorífica nacional por su proyecto intergeneracional ‘Vidas cruzadas’

El proyecto socioeducativo intergeneracional Vidas cruzadas, impulsado por el IES Pérez Galdós de Las Palmas de Gran Canaria, ha sido reconocido con una mención honorífica en los Premios Nacionales de Educación, dentro de la categoría de Promoción del Aprendizaje Esencial.

La iniciativa, desarrollada junto al Centro Sociosanitario El Pino, ha sido distinguida por su capacidad para fomentar el aprendizaje a través del diálogo entre generaciones, la memoria y las artes escénicas.

El proyecto se desarrolla desde hace cinco años bajo la coordinación de la profesora Elia Padrón Quintero, del Departamento de Lengua Castellana y Literatura. En él participa alumnado de primero de Bachillerato de Artes Escénicas y de Diversificación Curricular, que trabaja junto a personas usuarias del centro sociosanitario para construir experiencias de aprendizaje a partir de sus recuerdos, vivencias e historias personales.

La propuesta se articula a través de las llamadas ‘bibliotecas vivas’, espacios de encuentro en los que las personas mayores comparten sus relatos de vida con los estudiantes. A partir de esos testimonios, el alumnado desarrolla un proceso de investigación, escritura y creación escénica que culmina con la representación de obras inspiradas en historias reales.

El IES Pérez Galdós, mención honorífica en los Premios Nacionales de Educación por su proyecto intergeneracional 'Vidas cruzadas' (2) / LP / DLP

El jurado ha valorado especialmente la capacidad de Vidas cruzadas para convertir la educación artística en una herramienta de transformación social. El proyecto favorece el desarrollo de competencias comunicativas, creativas y emocionales, además de promover valores como la empatía, la escucha activa, el respeto y la solidaridad.

La iniciativa también supone un ejemplo de colaboración entre el ámbito educativo y el sociosanitario, al fortalecer los vínculos entre generaciones y contribuir a preservar la memoria colectiva mediante experiencias de aprendizaje significativo.

Como cierre del trabajo desarrollado durante este curso, el proyecto presentará el próximo 16 de junio la obra La esperanza me mantiene, inspirada en el poemario del escritor canario Pedro García Cabrera. La representación tendrá lugar en el salón de actos del Centro Sociosanitario El Pino, con funciones previstas a las 11.30 y a las 18.00 horas.

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Con esta distinción nacional, el IES Pérez Galdós refuerza su apuesta por una educación basada en la innovación pedagógica, el compromiso social y el valor de las artes escénicas como espacio de encuentro y construcción colectiva.