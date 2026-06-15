José Antonio Caminero, jefe del servicio de Neumología del Hospital Doctor Negrín y profesor de la ULPGC: "No me iría de Las Palmas de Gran Canaria ni con agua caliente"

¿Qué sintió al conocer que la ciudad le concedía el título de Hijo Adoptivo?

La verdad es que cuando me lo dijeron me hizo una ilusión tremenda. Aunque nací en Castilla-La Mancha, concretamente en Valdepeñas, Ciudad Real, me considero canario a todos los efectos. Llevo 40 años viviendo en Las Palmas de Gran Canaria. Recuerdo que llegué el 30 de abril de 1986, y la verdad es que esta tierra me abrió las puertas y los brazos desde el primer momento. Aquí siempre me he sentido como en casa. Por eso, para mí este reconocimiento es muy importante.

¿Qué le llevó a establecer aquí su residencia?

Tengo que decir que estudié la carrera de Medicina y la especialidad de Neumología en Madrid. Después, trabajé allí aproximadamente un año y me salió una plaza en Gran Canaria. Inicialmente, vine a la Isla para trabajar en El Sabinal, donde estuve dos años. Si le digo la verdad, mi idea era venir un par de años y luego volver a la Península. Sin embargo, Gran Canaria me trató tan bien que no quise marcharme. Aquí encontré a mis amigos y a mi gente. Creo que el pueblo canario es excepcionalmente bueno. Recuerdo que cuando llegué, me encontré con una ciudad tremendamente desarrollada y multicultural, algo que me impresionó mucho. Por supuesto, el clima es excelente, pero sobre todo me conquistó la forma de ser de los canarios: personas amigables, cercanas y hospitalarias. Yo me considero una persona bastante afectiva y eso me llegó especialmente.

Después de su paso por el El Sabinal, ¿dónde siguió ejerciendo la profesión?

En 1988 empecé a trabajar en el antiguo Hospital Nuestra Señora de El Pino, donde me encontré con un servicio de Neumología liderado por el doctor Pedro Cabrera, quien estuvo también muchos años al frente del Colegio Oficial de Médicos de Las Palmas. Este centro me ofreció siempre oportunidades para crecer profesionalmente. De hecho, pocas personas lo saben, pero unos años después me ofrecieron incorporarme al Hospital de La Princesa, en Madrid, que es uno de los mejores de España, y no dudé ni un instante en quedarme aquí. Tras el cierre de El Pino, empecé a trabajar en el Hospital Doctor Negrín y aquí continúo. Desde el primer día que abrió sus puertas, he estado pasando consulta.

"Me ofrecieron trabajan en el Hospital de La Princesa y no dudé ni un instante en quedarme aquí"

Con el paso de los años, ¿ha observado cambios en el perfil de los pacientes que atiende?

Sí, ha habido cambios importantes. La sociedad canaria, como ocurre en el resto de España, es una sociedad longeva. Vivimos muchos años, y la longevidad trae consigo enfermedades asociadas a edades más avanzadas. Además, hay muchas personas que han consumido tabaco durante años. Aunque dejen de fumar, los pulmones llegan más dañados a edades avanzadas. Además, cuando aparecen infecciones respiratorias, los pacientes son más vulnerables. En la actualidad, tenemos muchos más enfermos respiratorios ingresados que hace 20 años.

El Hospital Doctor Negrín es uno de los grandes centros de referencia de la capital grancanaria. ¿Cómo ha vivido su crecimiento desde la especialidad de Neumología?

Para mí ha sido un orgullo. Cuando miro atrás me siento tremendamente satisfecho de haber formado parte de este hospital y de haber contribuido, en la medida de lo posible, a su desarrollo. El complejo ha crecido muchísimo gracias a los grandes profesionales que siempre ha tenido y al compromiso de todos ellos. Es un placer trabajar aquí y no me iría nunca. Creo que ofrece enormes posibilidades a la comunidad canaria, incluso en momentos en los que los recursos no son ilimitados.

¿Cuáles son los avances que más le han sorprendido en su especialidad?

Han sido muchos, sobre todo en los últimos 10 o 15 años. Uno de los más importantes es el trasplante pulmonar, algo impensable hace tres décadas y que hoy podemos ofrecer a determinados pacientes. También han avanzado muchísimo los tratamientos antibióticos. Actualmente, la inmensa mayoría de las enfermedades infecciosas son curables y antes causaban una gran mortalidad. Por otra parte, las terapias biológicas han cambiado por completo la calidad y la esperanza de vida de los pacientes asmáticos y de las personas con otras patologías como la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa o la psoriasis. Me considero muy afortunado por haber vivido el enorme avance que ha experimentado la medicina en los últimos 20 años.

"Actualmente, la mayoría de las enfermedades infecciosas son curables y antes causaban una gran mortalidad"

También ha colaborado durante décadas con la Organización Mundial de la Salud en programas de control de la tuberculosis en numerosos países. ¿Qué le han enseñado esas experiencias?

Muchísimo. Recientemente, hice el cálculo y he colaborado, ya sea mediante asistencia técnica online o desplazándome personalmente, en 105 países, lo que supone más del 55 % de la población mundial. Casi todos eran países con pocos recursos. Eso me ha enseñado cómo viven, o incluso cómo sobreviven, muchas personas. Viajar a esos lugares me ha dado siempre una necesaria lección de humildad y me ha permitido valorar la enorme suerte que tenemos de vivir en Canarias. Por eso me duele cuando escucho discursos en contra de la migración. Si tenemos la suerte de vivir aquí, debemos ser conscientes de que no todo el mundo dispone de las mismas oportunidades.

Como profesor de Medicina de la ULPGC, ¿cuál considera que es el principal reto de la formación médica actual?

Creo que la Universidad está avanzando a buen ritmo. Ahora el gran reto es adaptarnos a las nuevas tecnologías. Hay que tener en cuenta que la inteligencia artificial ha supuesto un cambio enorme. Tenemos hospitales virtuales, simuladores y nuevas herramientas docentes que deben incorporarse de manera masiva a la formación. Durante muchos años, la enseñanza estuvo centrada en la lección magistral. Eso sigue siendo válido, pero debe complementarse con simulación clínica y nuevos métodos que preparen mejor a los estudiantes para la medicina actual, que es muy diferente de la de hace 20 años.

Desde marzo, ingresó en la Real Academia Nacional de Medicina de España. ¿Es importante para usted que Canarias esté representada en esta institución?

Muchísimo. Cuando me nombraron miembro, fue probablemente lo más importante que me ha ocurrido profesionalmente. Además, tiene un doble significado. Por un lado, he sido el primer médico de Canarias en entrar y también el primero en ocupar el sillón de Neumología. Creo que eso contribuye a poner en valor la medicina canaria y a dar visibilidad a una especialidad muy relevante. No debemos olvidar que en España, tres de las diez principales causas de muerte están relacionadas con enfermedades respiratorias. Ahora bien, considero que hay muchos médicos excelentes en el Archipiélago que también podrían haber ocupado ese lugar.

Si le surgiera la oportunidad, ¿se imagina ejerciendo su profesión fuera de esta ciudad?

No, bajo ningún concepto. He tenido oportunidades para incorporarme a trabajar tiempo completo para la Organización Mundial de la Salud en Ginebra y las he descartado. Primero, porque me gusta mucho la atención directa a los pacientes. En estos organismos se realiza una labor extraordinaria, pero no se atienden pacientes. Segundo, porque me encanta el hospital donde trabajo. Y tercero, porque no me iría de Las Palmas de Gran Canaria ni con agua caliente.