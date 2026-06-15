Música popular, de autor y bandas sonoras sonarán en este recital de Las Palmas de Gran Canaria

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través de la Concejalía de Educación, celebra este miércoles, 17 de junio, a las 18:00 horas, un recital de canto de la Escuela Municipal de Educación Musical (Emem) en la Biblioteca Insular de Gran Canaria. La actividad forma parte de la programación complementaria vinculada a la formación que el alumnado desarrolla durante el curso académico.

La cita contará con una representación del alumnado de la especialidad de canto, que interpretará un repertorio integrado por música popular contemporánea, canción de autor, bandas sonoras cinematográficas y teatro musical.

La concejala de Educación, Nina Santana, señaló que estas actividades permiten al alumnado mostrar ante el público el trabajo realizado durante el curso, además de adquirir experiencia escénica y desarrollar su capacidad interpretativa. La edil también destacó el papel de la Escuela Municipal de Educación Musical como espacio de aprendizaje y formación musical abierto a la ciudadanía.

Repertorio

El programa incluye obras de artistas y grupos como ABBA, Laufey, Rihanna, Pasión Vega y Christina Aguilera, además de una composición de autoría propia creada por una de las alumnas participantes.

Las actuaciones se desarrollarán en distintos formatos, con interpretaciones vocales solistas y de conjunto. El alumnado de canto estará acompañado por estudiantes de otras especialidades instrumentales, entre ellas guitarra, batería y percusión.

Actividad abierta a la ciudadanía

Con este recital, la Escuela Municipal de Educación Musical continúa con su programación de actividades abiertas al público, orientadas a mostrar el trabajo formativo que se realiza en la ciudad y a favorecer el intercambio cultural a través de la música.