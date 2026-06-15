Las Palmas de Gran Canaria acoge el Congreso Nacional de la Sociedad Española de Arteriosclerosis

Las Palmas de Gran Canaria será sede del XXXVIII Congreso Nacional de la Sociedad Española de Arteriosclerosis, que se celebrará del 17 al 19 de junio en el Palacio de Congresos de Canarias, en el Auditorio Alfredo Kraus.

El encuentro reunirá a profesionales e investigadores para analizar los principales avances en arteriosclerosis, prevención cardiovascular, dislipemias, diabetes, obesidad, biología vascular y salud pública. La cita contará con un amplio programa científico que combinará mesas redondas, conferencias magistrales, comunicaciones orales, talleres y presentación de pósteres electrónicos.

La jornada inaugural se celebrará el miércoles 17 de junio e incluirá una mesa dedicada a la investigación traslacional en arteriosclerosis, con ponencias sobre edición génica en prevención cardiovascular, inflamación y aterosclerosis, y nutrición de precisión. Ese mismo día tendrá lugar la Conferencia Grande Covián, centrada en la paradoja del colesterol HDL y sus bases moleculares y funcionales.

Durante el jueves 18 de junio se abordarán cuestiones como las novedades y limitaciones de las guías de dislipemia de 2025, los mecanismos que conectan la hipercolesterolemia, la hipertensión y el aneurisma de aorta abdominal, el tratamiento de la arteriosclerosis más allá de los lípidos y la individualización del riesgo cardiovascular. También se celebrarán sesiones sobre el papel de pacientes y profesionales en la prevención cardiovascular, biomarcadores, estilo de vida y nuevas estrategias terapéuticas.

El viernes 19 de junio, el programa se centrará en asuntos como la dislipemia en la diabetes, los scores poligénicos de riesgo, las dislipemias minoritarias, la prevención cardiovascular en jóvenes y mujeres, y el abordaje del riesgo cardiovascular asociado a la obesidad.

La conferencia de clausura correrá a cargo de María Blasco, directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, con una intervención sobre envejecimiento biológico y riesgo cardiovascular.

El congreso está presidido por la doctora Rosa M. Sánchez y el doctor José Alfredo Martín, responsables del comité organizador, y se plantea como un espacio de actualización, debate e intercambio científico en torno a una de las áreas clave para la prevención de la enfermedad cardiovascular.