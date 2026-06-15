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El Puerto de Las Palmas abre sus puertas a los medios en la jornada 'EnClave Puerto'

La iniciativa mostrará el funcionamiento de la reparación naval, el suministro de combustible, la logística y el transporte marítimo

Vista panorámica del Puerto de Las Palmas

Vista panorámica del Puerto de Las Palmas / La Provincia

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Las Palmas de Gran Canaria

La Autoridad Portuaria de Las Palmas y la Fundación Puertos de Las Palmas celebrarán el próximo jueves 19 de junio la jornada ‘EnClave Puerto’, una iniciativa que permitirá a distintos medios de comunicación desarrollar parte de su programación desde el interior del Puerto de Las Palmas. El objetivo es acercar a la ciudadanía la actividad diaria que sostiene una de las principales infraestructuras económicas de Canarias.

Durante la jornada, profesionales de la radio, la televisión y la prensa escrita realizarán programas especiales, entrevistas y conexiones desde el recinto portuario. A través de estos formatos se dará voz a trabajadores, técnicos, responsables de distintas áreas y representantes de empresas y entidades vinculadas a la comunidad portuaria.

El puerto como espacio de trabajo diario

La iniciativa mostrará de forma directa el funcionamiento de sectores como la reparación naval, el suministro de combustible a buques, los servicios portuarios, la actividad de cruceros, la logística, el transporte marítimo y las operaciones relacionadas con el movimiento de mercancías. Estos ámbitos forman parte del trabajo cotidiano que se desarrolla en el Puerto de Las Palmas y que, en muchos casos, permanece alejado de la percepción habitual de la ciudadanía.

La presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada, señaló que ‘EnClave Puerto’ forma parte del compromiso de la institución por acercar el puerto a la sociedad a través de los medios de comunicación. Calzada recordó la relación histórica de muchas familias canarias con la actividad portuaria, tanto por vínculos laborales directos como por la dependencia económica de sectores relacionados con el puerto.

Vista del puerto de Las Palmas

Vista del puerto de Las Palmas / Andrés Cruz

Profesionales y servicios esenciales

La jornada también permitirá conocer el trabajo de áreas internas de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, como Infraestructuras, Mantenimiento, Señales Marítimas o Policía Portuaria. Sus funciones resultan necesarias para garantizar la seguridad, la operatividad y el funcionamiento diario de las instalaciones.

Además de los equipos de la Autoridad Portuaria, participarán empresas, asociaciones y organizaciones de la comunidad portuaria. La programación prevista busca reflejar la variedad de perfiles profesionales que intervienen en la actividad marítimo-portuaria y el peso que este sector mantiene en la economía de la provincia.

La gerente de la Fundación Puertos de Las Palmas, Betsabé Morales, destacó que el puerto reúne profesiones, talento, innovación y oportunidades. Según explicó, ‘EnClave Puerto’ pretende mostrar esa realidad desde dentro y reconocer el trabajo de las personas que contribuyen al desarrollo de una actividad considerada estratégica para la provincia.

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Un vínculo histórico con la ciudad

Con esta jornada, la Autoridad Portuaria de Las Palmas y la Fundación Puertos de Las Palmas buscan reforzar la conexión entre el recinto portuario y la sociedad. La propuesta permitirá explicar, desde el propio entorno de trabajo, qué ocurre cada día detrás de los muelles y cómo esa actividad forma parte de la identidad económica, laboral y social de Las Palmas de Gran Canaria y de Canarias.

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