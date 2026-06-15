Quevedo recibirá la Medalla de Oro de Las Palmas de Gran Canaria tras llevar Canarias al mundo

Pocas figuras representan hoy con tanta fuerza la conexión entre Canarias y la música global como Quevedo. Sus canciones acumulan millones de reproducciones en todo el mundo, pero detrás de ese éxito internacional permanece intacta una relación que nunca ha querido ocultar: la que mantiene con Las Palmas de Gran Canaria, la ciudad en la que creció y que sigue apareciendo una y otra vez en sus letras, sus proyectos y sus gestos públicos.

Ese vínculo recibirá ahora uno de los mayores reconocimientos institucionales de la capital grancanaria. El próximo 23 de junio, coincidiendo con el 548 aniversario de la fundación de la ciudad, Pedro Luis Domínguez Quevedo recibirá la Medalla de Oro de Las Palmas de Gran Canaria en el tradicional acto de Honores y Distinciones que se celebrará en el Auditorio Alfredo Kraus.

De las calles de la capital a los escenarios del mundo

Aunque nació en Madrid en 2001 y pasó parte de su infancia en Brasil, fue en Gran Canaria donde construyó su identidad personal y artística. Llegó a la isla con apenas cinco años y desde entonces ha considerado Las Palmas de Gran Canaria como su verdadero hogar.

Mucho antes de llenar estadios y encabezar listas internacionales, Quevedo fue un adolescente que participaba en batallas de gallos, estudiaba Administración y Dirección de Empresas y trabajaba como albañil mientras intentaba abrirse camino en la música.

Aquellos primeros pasos terminarían desembocando en una de las carreras más meteóricas de la música urbana española.

El artista que llevó Canarias a las listas globales

El gran salto llegó en 2022 con la sesión que grabó junto a Bizarrap. Quédate se convirtió en un fenómeno mundial y alcanzó el número uno global de Spotify, un hito que situó a Quevedo entre los artistas más escuchados del planeta.

A partir de ese momento llegaron los premios, las giras internacionales y una sucesión de éxitos que consolidaron su posición dentro de la industria musical.

Sin embargo, a diferencia de otros artistas, Quevedo nunca ha ocultado sus raíces. Al contrario, pues buena parte de su trayectoria reciente ha estado marcada por una reivindicación constante de la identidad canaria.

El Baifo, un homenaje a las Islas

Esa conexión alcanzó una nueva dimensión con El Baifo, el álbum más reciente del cantante. El proyecto está impregnado de referencias al Archipiélago y contiene temas como Gáldar, La Graciosa, Mi balcón o Hijo de volcán, canciones que convierten elementos reconocibles de Canarias en protagonistas de su universo creativo.

La presentación del disco también sirvió para demostrar esa relación emocional con la ciudad. El anuncio de El Baifo iluminó la playa de Las Canteras mediante un espectáculo de drones que captó la atención de miles de personas y convirtió el litoral capitalino en el escenario de uno de los lanzamientos más comentados del año.

Un reconocimiento compartido con referentes de la ciudad

La entrega de honores coincidirá con el 548 aniversario de la fundación de Las Palmas de Gran Canaria y reconocerá a algunas de las personalidades e instituciones más destacadas por su contribución a la ciudad. Junto a Quevedo, recibirán la Medalla de Oro entidades como el Hospital San José, la Asociación Bientratar, la Coral Cantata del Real Club Victoria, la Federación de Agrupaciones Folclóricas de Gran Canaria, Clipper, Astican y la Asociación de Vecinos Artemi. Además, serán distinguidos como Hijos Predilectos el compositor José Brito, el futbolista Jonathan Viera y la coreógrafa Dácil González, mientras que la artista Roberta Marrero recibirá este reconocimiento a título póstumo. La ceremonia también nombrará Hijos Adoptivos de la ciudad al divulgador científico Javier Santaolalla, al neumólogo José Antonio Caminero, a la vicepresidenta de UNICEF Canarias Nereida Castro y a la catedrática Cecilia Dorado.